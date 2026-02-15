주거문화에 예술 결합…유명 작가 작품 전시 두산건설 We’ve 골프단, 입주민과 소통 매개

[헤럴드경제=김희량 기자] 최근 주택시장에서 ‘아트(Art)’가 브랜드 경쟁력의 핵심 요소로 떠오르고 있다. 이 가운데 두산건설은 주거공간을 문화공간으로 재탄생하며 브랜드 가치를 높여 눈길을 끈다.

15일 관련업계에 따르면 두산건설 위브(We’ve)는 부동산R114 ‘베스트 아파트 브랜드’ 조사에서 2년 연속 5위를 차지했다.

두산건설은 주거 공간 자체를 갤러리화하는 데 초점을 맞춰왔다. 서울국제조각페스타의 주요 참여 작가들과 호흡을 맞추며 아파트 단지를 ‘야외 미술관’으로 탈바꿈시켰다.

대표적으로 부산에서 공급된 3048세대 규모의 ‘두산위브더제니스 오션시티’의 단지 곳곳에는 권치규, 김경민, 김호빈, 강인구 등 국내 유명 작가들의 미술장식품 5점이 설치됐다. 해당 작품들은 조경과 보행 동선, 휴게 공간과 어우러져 입주민들의 일상 속에 자연스럽게 스며들었다.

또한 견본주택에 마련된 ‘제니스 갤러리(ZENITH GALLERY)’ 역시 공간 활용의 범위를 문화적 체험으로 넓힌 사례다. 견본주택 내에 백남준, 이배를 비롯한 해외 유명 작가들의 작품을 전시해 방문객들에게 하이엔드 브랜드의 정체성을 직관적으로 전달하고 있다.

두산건설은 예술적 시도를 접목해 입주민에게 만족감을 높이고, 위브 브랜드만의 차별화된 주거 경험을 제공하고 있다. 두산건설 관계자는 “일상에서 마주하는 거장들의 작품은 입주민의 자부심을 높여 주며, 두산건설의 섬세한 기술력과 조화를 이룬다”며 “브랜드의 프리미엄 이미지를 강화하는 핵심 요소로 작용하고 있다”고 말했다.

두산건설은 스포츠 마케팅을 접목해 고객 접점 범위도 넓히고 있다. 2023년 창단한 ‘두산건설 위브 골프단’은 홍보 수단을 넘어 고객과의 정서적 접점을 넓히는 매개체로 활동하고 있다. 두산건설은 위브의 5가지 브랜드 핵심인 ▷갖고 싶은 공간(Have), ▷기쁨이 있는 공간(Live) ▷사랑과 행복이 있는 공간(Love) ▷알뜰한 생활이 있는 공간(Save) ▷생활 속 문제가 해결되는 공간(Solve)을 선수들의 개성과 플레이 스타일에 연결해 보다 직관적인 브랜드 메시지를 전달하고 있다.

특히 입주 단지를 직접 방문해 진행하는 ‘스윙앤쉐어(Swing & Share)’ 프로그램은 두산건설 위브 골프단만의 차별화된 고객 소통 사례로 꼽힌다. 천안 입주 단지에서 처음 진행된 이후, 고객들의 호응을 바탕으로 부산과 인천으로 행사 범위를 넓혀서 진행됐다. KLPGA 프로의 원포인트 레슨과 팬 사인회는 입주민들에게 특별한 경험을 제공하며, 브랜드에 대한 친밀도와 신뢰를 높이는 계기가 되고 있다.

두산건설은 앞으로도 ‘예술’과 ‘스포츠’라는 두 축을 기반으로 고객 경험을 확장해 나갈 계획이다. 두산건설 관계자는 “주거 문화의 예술적 가치를 창출하며 공간 완성도를 높이는 한편, 골프 마케팅을 통해 고객과 소통하며 브랜드 파워를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.