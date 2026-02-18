- 비규제 호재와 함께 역세권의 편리함 누릴 수 있어 수요 관심 지속

- ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’ 비규제 지역&온수역 역세권 입지로 많은 관심 예상

2026년 수도권 부동산 시장이 ‘규제 피난처’를 찾는 수요자들로 재편되고 있다. 지난해 발표된 10·15 부동산 대책으로 서울 전역과 경기 주요 지역이 규제지역으로 묶이면서, 상대적으로 진입 장벽이 낮은 비규제 지역 내 역세권 단지가 시장의 ‘치트키’로 떠오르고 있다.

비규제 지역의 가장 큰 장점은 자금 운용 측면에서 유리하다는 점이다. 먼저 취득세 기본세율 1~3% 적용에 LTV는 최대 70%가 적용된다. 또 중도금 대출이 60%까지 가능해 규제 지역(투기과열지구 40%) 대비 대출도 유리한 편이다.

더불어 청약 관련 문턱도 낮아 부담이 덜하다. 세대주뿐 아니라 세대원도 청약이 가능하며 재당첨 제한과 실거주 의무가 적용되지 않는다. 이에 따라 내 집 마련을 원하는 실수요층은 물론, 투자수요의 관심까지 더해지고 있다는 게 업계의 분석이다.

이와 같은 비규제 장점에 역세권 단지는 입지 경쟁력이 더해지면서 시장 선호도가 더욱 높아지고 있다. 교통 접근성이 뛰어난 역세권은 출퇴근과 통학이 편리할 뿐 아니라, 주변 상권과 생활 인프라가 빠르게 확충돼 거주 만족도와 생활 편의성이 높기 때문이다. 또한 향후 역세권 개발, 환승센터 조성 등 개발 호재가 이어질 경우 자산가치 상승 여력도 커, 실수요자와 투자자 모두에게 매력적인 선택지로 꼽히고 있다.

이러한 이유로 비규제 지역 내 역세권 단지들은 청약시장에서 연이어 흥행을 기록하고 있다. 지난해 11월 김포 풍무역세권에서 분양된 ‘풍무역 푸르지오 더 마크’는 1순위 평균 17.4대 1의 두 자릿수 경쟁률을 보였으며, 같은 달 안양 만안구에서 공급된 ‘만안역 중앙하이츠 포레’도 1순위 평균 7.14대 1을 기록하며 높은 관심을 입증했다.

업계 관계자는 “규제를 피한 역세권 단지는 청약 경쟁률이 높을 가능성이 크고, 중장기적 가치 상승도 기대할 수 있다”며 “올해 수도권 분양시장은 이러한 입지 조건을 갖춘 단지가 시장의 중심으로 떠오를 것”이라고 말했다.

이러한 가운데 2월 쌍용건설이 비규제 지역인 부천시에서 선보이는 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’이 지하 1·7호선 더블 역세권 입지를 갖춰 수요층의 관심이 집중되고 있다. 특히 단지는 온수역을 통해 서울 접근이 용이하고, 주변 교육·상업 인프라도 잘 갖춰져 있어 주목도는 더욱 커지는 모습이다.

쌍용 더 플래티넘 온수역은 부천시 소사구 괴안3D구역 재개발을 통해 공급되는 아파트다. 지하 3층~지상 최고 35층, 총 759세대 규모로, 이 중 전용면적 59·84㎡ 230세대가 일반분양 물량으로 공급된다.

단지는 지하철 1·7호선이 교차하는 온수역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 입지를 갖췄다. 이를 통해 가산디지털단지(10분대), 여의도(20분대), 서울역(30분대), 강남(30분대) 등 서울 주요 업무지구로 빠르게 이동할 수 있어 뛰어난 직주근접성을 자랑한다.

또한 단지와 인접한 경인로와 부일로를 통해 부천 도심은 물론 서울 도심권으로의 진출입이 용이하며, 남부순환로, 수도권제1순환고속도로 등을 통해 수도권 전역으로의 이동도 편리하다.

정주여건도 좋다. 인근 동곡초를 도보로 통학할 수 있어 안심 교육 여건을 갖췄으며, 역곡중·항동중·역곡고 등 중·고교도 가깝다. 여기에 부천과학고 개교가 확정되면서 교육 프리미엄에 대한 기대감은 더욱 높아질 것으로 예상된다.

또한 주변에는 홈플러스, CGV, 역곡상상시장, 역곡남부시장 등 쇼핑·문화시설 인프라가 밀집돼 있어 이용이 편리하며, 가톨릭대학교 부천성모병원 등 대형 의료기관도 가깝다. 더불어 단지 인근 어린이공원과 항동근린공원, 푸른수목원, 항동저수지 등 대규모 녹지 공간도 인접해 도심 속에서도 쾌적한 주거 환경을 누릴 전망이다.

한편, 쌍용 더 플래티넘 온수역의 시공을 맡은 쌍용건설은 해외 고급건축 시공 실적 1위를 자랑하는 글로벌 건설 명가로, 싱가포르 마리나 베이 샌즈 호텔과 래플즈 시티 등 세계적 프로젝트에서 쌓은 기술력과 노하우를 ‘더 플래티넘’에 그대로 적용할 예정이다.

단지 외관에는 시야 간섭이 없는 유리난간과 KCC 하이엔드 창호 등 고급 마감재가 적용되며, 전 세대 남향 위주 배치, 드레스룸 및 다용도실을 갖춘 혁신 평면으로 공간 활용도를 높였다. 또한 피트니스 클럽, GX룸, 어린이집, 작은 도서관, 경로당 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련돼 입주민들의 주거 만족도를 한층 끌어올릴 예정이다.

쌍용 더 플래티넘 온수역의 견본주택은 서울특별시 구로구 오류동 일원에 위치하며, 2월 중 오픈 예정이다.