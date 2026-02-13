스노보드 여자 하프파이프서 우승 2년전 척추골절 부상 이겨낸 ‘악바리’ 1·2차시기 실패 딛고 3차서 금빛 비상 한국 설상종목 사상 첫 올림픽 금 수확 쇼트트랙 집중된 동계스포츠 지형변화

최가온(세화여고)이 한국 설상종목 사상 최초의 동계올림픽 금메달이라는 쾌거를 이뤘다.

최가온은 13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 대회 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 88.00점의 클로이 김(미국)을 제치고 우승을 차지했다.

최가온은 1차 시기 두 번째 점프 후 내려오는 과정에서 슬로프 턱에 보드가 걸려 크게 넘어졌다. 최가온은 한동안 일어서지 못했고, 의료진이 슬로프 안으로 들어가 최가온의 상태를 살폈다. 2, 3차 시기 출전도 쉽지 않아 보였다.

2차 시기를 앞두고 잠시 전광판에 ‘출전하지 않는다’(DNS)는 표시가 뜨면서 그의 몸 상태에 대한 우려가 커진 상황에서 최가온은 2차 시기에서도 도중에 넘어지고 말았다.

최가온은 마지막 3차 시기를 앞두고 1차 시기에서 받은 10점으로 결선에 오른 12명 중 11위에 머물러 있었다. 1차 시기 도중 넘어진 몸 상태와 눈이 내리는 코스 컨디션 등을 고려한 최가온은 1080도 이상의 고난도 연기 대신 900도와 720도 회전 등을 완벽하게 구사하며 3차 시기를 완주했다. 여기서 90.25점의 고득점을 받으며 대역전 드라마를 쓰는 데 성공했다. 입상을 예감한 최가온은 울음을 터뜨리면서 코칭스태프, 가족과 얼싸안았다.

2차 시기 완주에 실패한 클로이 김은 2위로 밀린 상황에서 마지막 3차 시기에 나섰지만 여기서도 넘어지는 바람에 재역전에 실패하고 은메달에 만족하게 됐다. 3위는 85.00점의 오노 미츠키(일본)다.

최가온은 국내 다수의 스노보드 선수와 마찬가지로 취미로 스노보드를 즐긴 아버지의 영향으로 입문했다. 아버지와 어머니는 최가온을 헌신적으로 뒷바라지했다.

‘피겨 여제’ 김연아를 보며 피겨스케이팅을 배웠다가 스노보드에 반해 선수 생활을 시작한 최가온은 2023년 1월 익스트림 스포츠 국제 이벤트 X게임에서 최연소 기록(14세 2개월)으로 파이프 종목 우승을 차지하며 혜성처럼 등장했다. 같은 해 12월엔 생애 첫 월드컵 우승을 달성하며 ‘월드 클래스’ 기량을 갖춰 나가기 시작했다.

어린 나이에 선수 생명을 위협하는 큰 위기가 찾아왔다. 2024년 초 스위스 락스에서 열린 월드컵에 출전했다가 훈련 중 척추가 골절된 것이다. 선수 생활을 계속 할 수 있을지 확신할 수 없는 상태에서 수술을 받고 1년여를 재활에 매달려야 했다.

힘겨운 재활을 이겨낸 최가온은 지난해 초 락스 월드컵을 통해 복귀해 동메달을 목에 걸고 부활을 알렸고, 올림픽이 열리는 이번 시즌엔 완전히 기량이 물이 올랐다. 지난해 12월 중국과 미국에서 열린 월드컵에서 연속 우승을 차지했고, 지난달 중순엔 락스 월드컵을 제패하며 이번 시즌 자신이 출전한 월드컵에서는 모두 우승하는 놀라운 기세를 보였다.

최가온의 금메달을 앞세운 스노보드가 대한민국 동계 스포츠의 지형을 바꾸고 있다. 전통 메달 텃밭인 쇼트트랙에만 집중돼 있던 국제무대 활약이 ‘설상 대반란’을 일으킨 스노보드에 의해 넓게 분산되며 긍정적 효과를 낳고 있다.

스노보드는 이번 대회에서 대한민국의 품에 금, 은, 동 색깔별로 메달을 안겼다.

한국은 설상 종목에서 입상과 거리가 멀었기 때문이다. 2018년 평창 대회 이상호가 남자 스노보드 알파인에서 은메달을 따낸 뒤 2022년 베이징 대회에서는 메달 사냥에 실패했다.

그러나 이번 밀라노 대회에서는 낭보가 연이어 날아들었다. 지난 9일 스노보드의 맏형 김상겸(하이원)이 남자 평행대회전에서 깜짝 은메달을 획득하며 신호탄을 쐈다. 이 대회 한국대표팀 첫 메달이기도 했다.

이튿날인 10일 여고생 유승은(성복고)이 스노보드 여자 빅에어 결선에서 동메달을 목에 걸었다. 설상종목 한국 최초의 여성 올림픽 메달이었다. 또한 단일 올림픽에서 한국 설상 종목이 처음으로 2개의 메달을 따낸 순간이었다.

‘피겨 여제’ 김연아와 ‘아이언맨’ 윤성빈이 각각 여자 피겨스케이팅과 스켈레톤 종목에서 올림픽 금메달을 따며 해당 종목이 빛을 보던 시기가 있었다. 2010년 밴쿠버 대회 금메달과 2014년 소치 대회 은메달을 딴 김연아는 ‘김연아 키즈’로 불리는 후배 선수들의 성장을 기쁘게 바라봤다. 윤성빈은 2018년 평창 대회에서 아시아의 불모지였던 스켈레톤 부문에 대한 경쟁력을 재고하게 만들었다.

하지만 이들의 은퇴 후에는 많은 후배들이 국제 무대를 노크하지만 그 때 만큼의 실적은 나오지 않고 있다. 이번 밀라노 대회에선 피겨 남자 싱글의 차준환과 여자 신지아, 김해인이 입상을 목표로 하고 있다. 남자 스켈레톤에선 김지수와 정승기가, 여자 부문은 홍수정이 이변을 노린다.

2010년대를 풍미했던 빙속 종목도 이상화, 모태범, 이승훈이 펼쳤던 과거의 금빛 영광을 아직 되찾지 못 하고 있다. 1000m 경기에서 예열을 마친 김민선, 이나현이 주종목 500m에서 활약을 벼르고 있다.

입상 종목이 분산되는 것은 대한체육회 등 체육계에서도 바라는 바다. 쇼트트랙 한 종목에만 쏠리지 않아야 다른 빙상 종목과 설상 종목에도 선수 자원이 유입되고, 그에 따라 지원도 늘어나는 선순환 구조를 이룰 수 있기 때문이다. 올림픽, 아시안게임에서도 더 안정적인 메달 포트폴리오 구성이 가능해진다. 조용직 기자