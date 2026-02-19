-원자재 급등 이유로 신규 분양 위축...전문가 “기축 단지 노려볼 만”

-‘음성자이 센트럴시티’, 정부의 지방 부동산 공급 개선 정책 수혜 단지로 떠올라

충북 음성군이 기업하기 좋은 도시를 넘어 근로자가 머물고 싶은 도시로 거듭나기 위해 대대적인 정주여건 개선에 나선다. 이처럼 기업 정착을 위해 군이 직접 나서니 당연히 인구유입이 꾸준할 수 밖에 없고, 얼어붙은 부동산 시장도 온기가 도는 선순환 구조가 만들어 지고 있다는 평가다.

실제로 음성군은 올해 총사업비 10억 4000만 원(도비 40%, 군비 60%)을 투입하는 ‘2026년 기업 정주여건 개선사업’추진에 나섰다.

단순한 시설 보수를 넘어 기숙사 신축 지원금을 상향하고 연구실 환경개선 분야를 신설하는 등 기업의 현장 수요를 적극 반영한 것으로, 주거환경 개선에 대한 부분이 가장 큰 특징이다.

이 가운데 기숙사 신·증축이나 리모델링은 기업당 최대 지원금을 기존 1억 5000만 원에서 2억 원으로 크게 늘렸다.

근무환경 개선 분야는 지원 한도를 기존 1500만 원에서 2000만 원으로 높였다.

화장실, 샤워실, 구내식당 등 공용시설 개보수는 물론, 환기·집진시설 설치와 안전설비 확충 지원비용이다.

올해 처음 도입된 연구실 환경개선 분야는 기업부설연구소를 보유한 중소·중견기업이 대상이다.

스마트 안전관리 시스템(IoT), 소화 시설, 연구실 폐수 처리 설비 등 연구 인력이 안전하게 일할 수 있는 환경을 구축하는 데 최대 2000만 원을 지원한다.

부동산 전문가들은 “군이 이처럼 기업의 정착을 위해 예산을 반영하면서 군의 이미지 뿐 만아니라, 정주여건 개선에 따른 근로자들의 유입이 늘어날 것으로 기대된다”며 “이는 곧 군 부동산 시장에 활기를 불어 넣을 수 있는 더 좋은 기회가 될 전망이다”고 설명했다.

인구가 유입되면 그 만큼 살 집이 필요하다는 설명이다. 특히 최근 분양가 인상으로 어려운 상황에서 기 아파트에 대한 인기가 크다고 강조한다.

GS건설이 음성군에 선보인 ‘음성자이 센트럴시티’는 이 같은 조건을 다 갖춘만큼, 내집마련을 위한 수요자들에게 안성맞춤 단지로 인기를 끌고 있다.

게다가, 음성에는 2500여개의 기업체가 있어 일자리가 풍부하고 생활체육 기반도 잘 갖춰졌다는 장점이 있다. 이러한 정주 여건 확충 노력을 바탕으로 음성군 인구는 7년 만에 증가세로 반등하는 등 내집마련 수요 역시 꾸준히 늘고 있다는 분석이다.

이 단지는 지하 3층~지상 27층 16개동 전용면적 59~116㎡ 총 1,505가구의 대단지로, 미분양 물량에 대해 특례 판매를 하고 있어 투자자 및 수요자들에게 관심을 받고 있는 단지다.

올해 말까지, 전용 85㎡, 6억원 이하 주택을 최초로 구입하는 경우 세제 산정시 주택수에서 제외되어, 취득세 산정시 중과세가 배제된다.

또 기존 1주택자가 오는 12월까지 지방 준공 후 미분양 주택을 최초로 구입시에도 양도세, 종부세 1세대 1주택 특례를 받을 수 있다.

한편, ‘음성자이 센트럴시티’는 음성군 최초로 스카이라운지가 조성됐으며, 게스트하우스 3개 실도 적용됐다.

여기에 단지내 커뮤니티시설로 피트니스, GX룸, 필라테스, 골프연습장(GDR), 자연채광조명 사우나, 교보문고와 협약으로 입주민의 취향과 트렌드에 맞춘 엄선한 도서들로 채워질 작은도서관, 독서실, 다목적실, 키즈놀이터, 카페테리아 등도 구성됐다.

금왕읍 최고의 명당자리에 최고 27층 높이로 인해 탁트인 시야가 확보되고 이로써 금왕읍을 내려다 보는 조망도 눈여겨 볼 대목이다.

앞서 설명한 교통 인프라 확충도 단지의 가치를 올리는 요소다. 음성IC와 연결된 평택제천고속도로를 비롯해 중부고속도로를 통한 수도권 및 광역교통 네트워크구축 등 충북 음성군의 미래가치가 높다는 평가를 평가를 받고 있다.

사업시행사인 라온도시개발과 반려동물 전문기업 페이블 및 별지반려동물장례식장과 반려동물 서비스 사업 제공을 위한 업무협약도 체결해, 반려동물 친화 주거문화를 선도하고 있다는 분석이다.