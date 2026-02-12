대전·금산 공장서 100가구 지원 지역 내 소외계층에 생필품 전달

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 설 명절을 앞두고 지역사회 소외계층을 위한 나눔 활동에 나섰다.

한국타이어는 지난 10일과 11일 각각 대전시 대덕구 목상동 대전공장과 충남 금산군 제원면 금산공장에서 설맞이 ‘ON(溫)나눔 명절키트’ 제작 봉사활동을 진행했다고 12일 밝혔다.

이번 활동은 설 명절을 맞아 소외된 이웃들에게 따뜻한 온기를 전하고 지역사회와 상생하는 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 지주회사 한국앤컴퍼니의 후원 아래 대전공장과 금산공장 임직원들이 자발적으로 참여해 식료품과 생활용품 등으로 구성된 명절키트를 직접 제작했다. 특히 고물가로 겨울철 생활에 어려움을 겪는 이웃들의 부담을 덜기 위한 실질적 지원에 초점을 맞췄다.

이날 마련된 명절키트는 대전시 대덕구자원봉사센터와 금산군 제원면행정복지센터를 통해 지역 내 독거 어르신 등 소외계층 100가구에 전달됐다.

서의돈 한국타이어 안전생산기술본부장은 “임직원의 정성이 담긴 명절키트가 지역사회 소외 이웃들에게 따뜻한 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 도움이 필요한 곳을 세심히 살피며 따뜻한 동행을 이어가겠다”고 말했다.

한편 한국타이어는 조현범 회장의 경영 철학을 반영한 사회공헌 슬로건 ‘드라이빙 포워드 투게더’를 바탕으로 다양한 지역 상생 활동을 펼치고 있다. 대전·금산공장 임직원들이 참여하는 ‘한국타이어 봉사단’은 이웃 사랑 성금 기탁, 헌혈 캠페인, 취약계층 주거환경 개선, 사회복지시설 현대화 지원, 미래 인재 육성 등 전방위적 사회공헌 활동을 이어가며 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.