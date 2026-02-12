명절 전 유동성 지원 통해 상생경영 실천

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반그룹이 설 명절을 앞두고 협력사에 약 800억원의 거래대금을 조기 지급하며 상생경영 행보를 이어갔다.

호반그룹은 12일 호반건설·호반산업·대한전선 등 주요 계열사가 협력사 약 450여 곳에 거래대금을 선지급했다고 밝혔다. 이번 조치는 명절을 앞두고 협력사들의 임금 지급 및 원자재 대금 결제 등으로 인한 자금 수요 증가를 고려해 시행됐다.

호반그룹은 매년 설과 추석 등 명절 전 거래대금을 앞당겨 집행하며 협력사와의 동반 성장을 도모해왔다. 특히 호반건설은 공정거래위원회가 발표한 ‘2025년 상반기 하도급 대금 결제조건 공시 점검 결과’에서 15일 이내 하도급 대금 지급 비율 91.87%를 기록해 대기업 집단 중 최고 수준을 나타냈다.

호반그룹 관계자는 “설을 앞두고 협력사들이 보다 안정적으로 사업을 운영하는 데 작은 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 실질적인 지원 방안을 통해 상생경영을 지속적으로 실천하겠다”고 말했다.

한편 호반그룹은 상생을 핵심 가치로 삼고 ▷대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금 1029억원 이상 출연 ▷우수 협력사 포상 ▷임직원 교육 및 ESG 컨설팅 등 협력사 경쟁력 강화를 위한 다각적 지원을 이어가고 있다.