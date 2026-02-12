[헤럴드경제=이상섭 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 12일 서울 여의도 국회에서 이날 예정됐던 이재명 대통령 및 정청래 더불어민주당 대표와의 청와대 오찬 불참 결정에 대한 이유를 밝히고 있다.
입력 2026-02-12 12:00:48
“보일러 틀었다가 ‘날벼락’” 온 집안에 우글우글…때아닌 벌레 출몰에 ‘난리’ [지구, 뭐래?]
[헤럴드경제=김광우 기자] “겨울에 무슨 벌레가 나와” 언뜻 보면 낯선 형체의 벌레. 하지만 화장실 등에서 쉽게 볼 수 있는 벌레의 형체를 확대한 모습이다. 해당 벌레의 정체는 배수구 주변에서 보이는 ‘나방파리’. 흔히들 ‘초파리’, 혹은 ‘하루살이’로 알고 있지만, 완전히 다른 개체다. 이 벌레는 직접적인 유해성이 없다. 하지만 유달리 비위생적인 벌레다. 썩은 유기물 등 비위생적 환경에서 태어나, 세균 감염의 위험이 있다. 문제는 생존 자체가 어렵던 겨울철에도 출몰이 잦아지고 있다는 것. 기후변화로 겨울철 기온 상승이 지속되며, 월동 가능성이 높아진 영향이다. 무엇보다 이 시기, 집 안에서 나방파리가 보인다면 주의해야 한다. 난방으로 따뜻해진 실내 환경에 정착할 경우, 사계절 내내 생존하며 번식할 가능성이 있기 때문이다. 최근 종합환경위생기업 세스코(CESCO) 과학연구소는 이달 주의해야 할 해충으로 ‘나방파리’를 선정했다. 나방파리는 날개를 접었을 때 하트 모양이 되는 게 특징으
“한국서 떠나라” “너무 처참하다” 쏟아지는 ‘뭇매’ 난리더니…결국
[헤럴드경제=박세정 기자] “뭇매 맞더니 결국” “볼 게 없다” “차라리 한국서 떠나라” 등 이용자들로부터 뭇매를 맞았던 디즈니플러스(+)가 최대 흥행작인 ‘무빙’ 후속작 ‘무빙2’ 제작에 속도를 내고 있다. 디즈니+ ‘무빙2’ 출연진이 속속 윤곽을 드러내고 있다. 디즈니+는 ‘무빙2’를 통해 대반전을 노리고 있다. 디즈니+는 한때 넷플릭스의 대항마로 불렸지만 한국서 꼴찌로 추락한 상태다. 히트 콘텐츠 부족에 대한 이용자들의 불만도 컸다. 무빙은 650억원의 제작비가 투입된 디즈니+ 대표작으로, 한국 콘텐츠 최초로 전 세계 디즈니+ 1위를 차지한 최대 흥행작이다. 차기 시즌의 출연진이 속속 결정되는 가운데, 시즌2가 흥행 기록을 이어갈 수 있을지 주목된다. 업계에 따르면, 배우 설경구가 디즈니+ ‘무빙2’에 출연한다. 설경구는 무빙1에서는 등장하지 않은 캐릭터를 맡을 것으로 알려졌다. 무빙은 강풀 작가 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 초능력 액션 히어로물이다. 초능력을 숨긴 채 현재를
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.