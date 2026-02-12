- 기존 서비스를 뛰어넘는 AI 자동 설계·분석 서비스 출시

- 전국 사업 데이터를 학습한 독자적 AI 모델로 산업 혁신

스마트팜 토탈 솔루션 기업 ㈜스마트팜센터가 토지분석 및 개발 플랫폼 ‘토지프로(tojipro)’에 AI 분석 서비스를 지난 9일 출시했다고 밝혔다.

토지프로가 선보인 AI 분석 서비스는 사용자가 토지를 선택하기만 하면 해당 지역의 종합적인 분석을 통해 최적의 사업 모델과 타당성을 도출하여 누구나 쉽게 토지 개발에 필요한 정보와 사업모델을 확인할 수 있다. 이러한 AI 분석 서비스는 관련 분야의 지식이 부족한 일반 사용자를 위해 설계되었으며, 누구라도 쉽고 빠르게 사업을 설계할 수 있는 것이 특징이다.

이러한 서비스의 핵심은 스마트팜센터가 독자적 알고리즘으로 구현한 AI 모델에 있다. 스마트팜센터 창사 이래 수년간 거쳐온 다양한 개발 사업 데이터와 전국의 데이터를 학습시킨 AI는 현재 토지에 대한 지리·환경·규제 분석과 그에 따른 최적의 시설, 운영 형태 등을 도출할 수 있는 역량을 갖추었다. 해당 AI 모델은 앞으로 다양한 데이터를 학습함에 따라 더 정교하고 성공적인 안을 도출할 수 있을 것으로 본다.

토지프로의 이러한 행보는 사회적으로 의미가 크다. 다양한 사용자의 수요를 충족시킴에 따라 침체되어있는 개발 산업이 활성화되고 자금이 순환되어 경제적으로도 이로운 효과를 기대할 수 있다. 무엇보다 실제 추진된 사업 데이터를 학습하여 사업 모델을 도출하기 때문에 사용자는 더욱 현실적인 정보를 제공받을 수 있고, 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 보인다.

한편 토지프로는 작년 3월 스마트팜센터가 출시한 온라인 플랫폼으로, 소규모 건물 공사부터 대규모 단지 구축까지 부동산. 토지개발 사업을 설계하고 분석하고자 하는 부동산중개인, 토지 및 건물주, 농업인, 기업, 개발사업자, 지자체 등 다양한 실무자에게 토지와 사업성에 대한 분석을 제공하는 종합 플랫폼이다.

토지프로는 빅데이터 기반의 토지 분석, 다양한 시설의 배치 및 설계, 사업성 분석 및 투자자 연결 기능을 제공한다. 이번에 출시한 AI분석 서비스 외에 전문 기능으로, 사용자는 지도상에서 원하는 토지를 선택하면 시스템이 해당 부지의 토지정보, 자연환경, 도시계획 등을 종합적으로 분석하여 개발 가능 여부를 확인할 수 있다. 또한, 시설 배치 기능을 통해 다양한 시설을 자유롭게 배치할 수 있으며, 시설별 세부 정보(스마트팜의 경우, 종류, 작물, 에너지시설 등)를 설정하여 맞춤형 설계를 진행할 수 있다. 배치 및 설계가 완료된 후에는 공식 데이터를 바탕으로 한 사업성 분석을 통해 손익 예상과 자세한 자금 흐름 전망을 확인할 수 있으며, 이후 컨설팅 및 투자자와 연계하여 실제 사업 진행에 필요한 서비스를 지원받을 수 있는, 의사결정 지원 플랫폼이다.