8개 항목 안전점검 엔진오일 교환 20% 할인 전국 380여 개 서비스망

[헤럴드경제=정경수 기자] 쉐보레가 전국 서비스 네트워크를 통해 차량 무상 점검 캠페인을 진행한다.

쉐보레는 오는 24일부터 내달 6일까지 전국 380여 개 서비스 네트워크에서 ‘쉐보레 무상점검 캠페인’을 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 캠페인 기간 동안 고객은 ▷엔진오일 ▷자동변속기 오일 ▷브레이크 오일 ▷브레이크 패드 ▷냉각수 ▷에어컨 필터 ▷배터리 ▷타이어 등 총 8개 항목에 대해 무상 안전 점검을 받을 수 있다. 엔진오일 교환 고객에게는 20% 할인 혜택도 제공된다.

쉐보레는 전국 서비스망의 운영 체계를 점검하고 정비 예약부터 사후 관리까지 전 과정을 표준화해 일관된 서비스 품질을 제공한다는 방침이다.

캠페인 기간 중 서비스 네트워크를 방문해 점검을 받은 고객을 대상으로 한 이벤트도 마련됐다. 이벤트에 응모하고 마케팅 수신에 동의한 고객 중 1000명을 추첨해 5만원 상당의 모바일 주유권을 제공한다.

이와 함께 이달 28일까지 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저를 출고한 고객에게는 엔진 오일 쿠폰을 증정한다. 쿠폰은 발급일로부터 1년간 사용할 수 있다.