SK브로드밴드는 설 명절을 맞아 B tv 고객들을 위한 설 프로모션(사진)을 시행한다고 11일 밝혔다.

이번 프로모션은 연휴 기간 고객들이 고화질 최신 콘텐츠를 부담 없이 즐기는 데 초점을 맞췄다. 단순 할인에 그치지 않고 ‘매일 리필’ 쿠폰과 ‘1+1’ 증정 등 B tv 고객이 체감하는 실질적인 혜택을 높이는 데 집중했다는 게 SKB 측의 설명이다.

먼저 B tv 고객에게는 2월 12일부터 22일까지 11일간 ‘매일 리필 쿠폰팩’을 증정한다. 유료 VOD(월정액 상품 제외) 구매 시 사용할 수 있도록 1만원 이상 결제에 적용되는 20% 할인 쿠폰과 금액 제한 없이 모든 VOD에 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰 2종을 매일 제공한다.

연휴 기간 다양한 콘텐츠를 즐기는 고객들의 시청 패턴을 고려해, <주토피아2>를 비롯해 <하트맨>, <프로젝트Y> 등 최신 흥행작부터 전 연령대가 함께 즐길 수 있는 주요 영화 라인업을 폭넓게 구성했다.

연휴 기간 자체 AI 기술을 활용한 ‘AI 특집 큐레이션’도 강화한다. B tv 케이블 고객들을 대상으로는 2월 11일부터 24일까지 ‘최신 영화 1+1’ 이벤트를 진행한다. 최신 영화(SPVOD) 1편 구매 시 다음 날 ‘영화 100% 할인권’을 증정한다. 아울러 동계올림픽 시즌의 열기를 잇는 특화 이벤트도 선보인다. 김광우 기자