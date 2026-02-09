‘대한민국을 빛낼 혁신 인물(기업/기관)·브랜드 대상’은 건전한 기업문화를 창출하고 사회의 각 분야에서 뛰어난 경쟁력을 바탕으로 혁신을 선보여온 인물‧기업‧기관 등을 발굴하여 국내외에 널리 알리기 위해 제정됐다.

다양한 분야에서 혁신을 선보여온 인물/기업/기관/브랜드를 발굴하는 이번 대상은 헤럴드 미디어 그룹이 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관했다. 또한 김세영 아나운서의 사회, 이승재 음악연주로 진행되었으며 테너 오스카‧소프라노 헬렌 킴의 축하공연이 큰 호응을 얻었다.

이번 시상식에서는 경기도 김포시 반려동물 공공진료센터, 부산광역시 금정구, 주택도시보증공사, 부산관광공사, 스타벅스 코리아, GS리테일, 더젠병원, ㈜포오랩, 피채희 퍼스널브랜딩 연구소, 국제인증·심사교육원, 견생냥품 등 총 40개 기업/인물/브랜드가 선정됐다.

한편 헤럴드 미디어 그룹(대표 최진영)이 주최하고 고품격 국영문 잡지 월간파워코리아를 발행하는 ㈜뉴스앤매거진 파워코리아(대표 백종원 발행인)가 주관한 ‘2026 대한민국을 빛낼 혁신 인물(기업/기관)·브랜드 대상’은 약 2개월간의 공모 기간을 거쳤으며 2월 6일 서울 태평로 한국프레스센터 20층 내셔널프레스클럽에서 진행됐다.