[헤럴드경제=장연주 기자] 영국의 한 20대 여성이 청소업체를 운영해 월 800만원을 벌고 있다고 밝혀 화제가 되고 있다.

지난 5일(현지시간) 더선에 따르면, 영국 워링턴 출신 여성 니브 허프(22)는 최근 자신이 운영하는 청소 업체 ‘NE클리닝솔루션’의 주간 수입 내용을 공개했다.

허프가 월요일부터 금요일까지 5일간 벌어들인 총액은 1014파운드(약 200만원)에 달한다. 그는 “이른 아침부터 일을 시작해 오후 3시 전후면 마무리된다”면서 “워라밸도 있다”고 말했다.

구체적으로 월요일에는 7시간30분을 일해 268파운드(약 53만원)를 벌었으며, 업무량이 가장 적었던 목요일에는 5시간만 근무하고 138파운드(약 23만원)의 수입을 올렸다.

또 가장 오래 근무한 금요일(9시간) 수입인 234파운드(약 46만원)까지 합치면 일주일 만에 약 200만원을 번 셈이다.

이렇게 한달 간 그가 번 돈은 800만원이 넘는다. 이는 영국의 일반적인 대졸 초임이나 사무직 평균 급여를 훨씬 웃도는 수준이다.

다만 그는 어려움도 있었다고 털아놨다.

허프는 “고작 청소부 아니냐며 비하하는 시선도 있었다”며 “하지만 청소부는 사회에 꼭 필요한 존재이며, 누군가는 반드시 해야 할 소중한 일”이라며 자부심을 나타냈다.

이 같은 허프의 영상은 사회관계망서비스(SNS)에서 높은 조회수를 기록하며 화제를 모았다.

누리꾼들은 “22살 나이에 참 존경스럽다”, “오후 3시에 퇴근하는데 수입이 저 정도라니 부럽다”, “젊은 사람이 땀 흘려 돈을 버는 모습이 대단하다”며 긍정적인 반응을 보였다.