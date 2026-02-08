고위당정서 언급…“대형마트 온라인 배송규제 합리화해야” 정청래 “李정부 성공 위한 당정청 원팀 중요”

[헤럴드경제=신주희 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 당정협의회에서 국내 대형마트 규제를 해소해야한다고 밝혔다. 최근 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논란 등 이상기류에도 정 대표는 ‘원팀 정신’을 강조했다.

8일 정 대표는 서울 삼청동 국무총리 공관에서 열린 고위 당정협의회에서 “급변하는 유통 환경 속 낡은 규제가 우리 기업의 발목을 잡아서 안 된다”며 “대형마트 등의 온라인 배송 규제를 합리화해 국민 편익을 높이고 국내 유통 경쟁력을 강화하는 것은 더는 미룰 수 없는 과제가 됐다”고 밝혔다.

대규모 개인정보 유출 사고가 발생한 쿠팡의 새벽배송 서비스를 놓고 일각에서 논란이 이어지는 가운데 당정청(민주당·정부·청와대)은 지난 4일 실무 협의회를 열어 대형마트의 새벽 배송을 허용하는 방안 등을 논의했다.

현행 유통산업발전법은 대형마트에 대해 ‘0시부터 오전 10시까지 영업시간 제한’ 규정을 두고 있다. 이 규정에 예외 조항 등을 마련해 대형마트 등에 대한 규제를 일부 해소하는 방안이 이날 고위 당정협의회에서도 검토된 것으로 보인다.

정 대표는 “(배송 규제 합리화 논의 과정에서) 소상공인의 목소리를 경청하며 상생의 가치를 조화롭게 담아내는 것이 매우 중요하다”고 강조했다.

또 “대미투자특별법은 미국의 관세 재인상 우려로 불안에 떨고 있는 기업을 지키기 위해 국회에서 시급하게 처리해야 한다”며 “민주당은 내일 본회의에서 (특별법 처리를 위한) 특위 결의안을 처리하고 법안 통과 역시 신속하게 추진해 불확실성을 제거하겠다”고 설명했다.

이어 “부동산 감독원 설립은 시장 질서를 교란하는 범죄를 뿌리 뽑겠다는 이재명 정부의 핵심 가치이고 약속”이라며 “당정청은 부동산 범죄와 불법 행위를 근절하고 시장 투명성을 회복하기 위한 방안을 심도 있게 논의하겠다”고 말했다.

아울러 “내란 청산, 민생 개혁을 포함해 우리 앞에 놓인 시대적 과업을 완수하고 대한민국의 새로운 미래를 열어가야 한다”며 “그 과정에서 무엇보다 중요한 것은 당정청(민주당·정부·청와대) 원팀 정신”이라고 강조했다.

그러면서 “지난해 우리가 차돌처럼 뭉쳐 대한민국 정상화를 이뤄냈듯 올해도 변함없이 찰떡 공조로 이재명 정부의 성공을 위해 매진하자”고 당부했다.