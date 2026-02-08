홋카이도 등 23개 광역지자체 방문…11개 정당 대표 중 최장

[헤럴드경제=정찬수 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 8일 중의원 선거를 앞두고 약 1만2480㎞를 이동하며 유세 활동을 펼쳤다고 요미우리신문이 보도했다.

신문은 일본 11개 정당 대표가 지난 12일간 이동한 누적 거리를 자체 집계한 결과, 집권 자민당 총재인 다카이치 총리가 가장 길었다고 전했다. 다카이치 총리는 홋카이도부터 규슈 가고시마현까지 23개 광역지자체 격전지를 찾았다. 일본 광역지자체는 47개다. 다만 연립 여당 일본유신회의 본거지인 오사카는 방문하지 않았다.

다카이치 총리가 유세에서 가장 많이 언급한 단어는 ‘투자’였다. 도쿄신문이 자민당 홈페이지에 공개된 총선 기간 다카이치 총리 연설문을 분석해보니, ‘투자’를 370회 사용했다. ‘적극 재정’도 113회 언급하는 등 경제 정책을 알리는 데 집중했다.

반면 ‘국가 안전보장’은 5회, ‘방위력’은 4회, ‘개헌’은 1회에 불과했다. 논쟁을 야기할 수 있는 외교·안보 정책을 다루지 않았다는 의미다. 식품 소비세 감세와 관련해 ‘감세’는 3회 말했지만, ‘소비세’는 아예 언급하지 않았다. 자민당은 최대 야당 ‘중도개혁 연합’의 식품 소비세 감세 공약에 대응해 2년간 식품 소비세를 감세하는 방안을 검토하기로 했다.

자민당 압승 관측이 나오는 가운데 다카이치 총리는 전날 엑스(X)에 “다카이치 사나에에게는 모든 사람의 힘이 필요하다”며 마지막까지 자민당 지지를 호소했다.

요미우리 조사에서 다카이치 총리에 이어 유세 이동 거리가 길었던 당 대표는 1만847㎞를 이동한 사회민주당 후쿠시마 미즈호 당수였다. 중도개혁 연합 노다 요시히코 공동대표는 5715㎞를 이동했다.

한편 지난 6일까지 열흘간 사전 투표에 참여한 유권자는 전체의 20%인 2079만명으로, 직전 총선(2024년 10월) 대비 26.6% 증가했다고 총무성이 발표했다.