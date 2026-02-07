[헤럴드경제=나은정 기자] 중국 호텔에서 투숙객의 사생활을 불법으로 촬영해 유료로 생중계하거나 판매하는 충격적인 범죄 실태가 영국 BBC 보도를 통해 드러났다.

6일(현지시간) BBC에 따르면 중국 내 스파이캠 범죄 조직들은 텔레그램 등 익명 메신저와 은밀한 전용 웹사이트 활용해 불법 촬영 영상을 조직적으로 유통하고 있다. 불법 촬영과 음란물 유통이 중국 내 법으로 금지돼 있음에도 사실상 하나의 산업처럼 운영되고 있다는 지적이다.

홍콩 출신 남성 에릭(가명)은 2023년 사회관계망서비스(SNS)에서 자신과 여자친구가 촬영된 영상을 발견했다. 몇주 전 중국 남부 선전의 한 호텔에서 투숙했던 모습이 수천 명이 접속한 채널에 공유돼 있었던 것이다.

사실을 알게 된 두 사람은 극심한 충격을 받았고, 이후 외출 시 모자로 얼굴을 가리거나 호텔 숙박을 피하는 등 일상생활에도 큰 어려움을 겪고 있다고 BBC는 전했다.

BBC는 1년 6개월에 걸친 조사 끝에 텔레그램을 통해 홍보되는 최소 6개의 ‘스파이캠 포르노’ 사이트와 앱을 확인했다. 이들 플랫폼은 180곳 이상의 호텔 객실에 카메라를 설치해 운영하고 있다고 주장했으며, 실제로 한 사이트에서는 7개월 동안 최소 54대의 카메라가 번갈아 가동된 사실이 드러났다.

촬영은 투숙객이 객실에 들어와 방 키를 꽂는 순간부터 시작됐다. 영상은 실시간 스트리밍으로 제공되거나 다운로드돼 재판매됐고, 구독자들은 댓글을 통해 투숙객의 외모와 성행위를 평가하며 노골적인 평가를 쏟아냈다.

BBC 취재진은 중국 정저우의 한 호텔 객실에서 벽면 환기구에 숨겨진 카메라를 직접 발견했다. 시중에 판매되는 탐지기로는 감지가 불가능했다. 해당 카메라가 제거되자 텔레그램 채널에는 즉각 관련 소식이 공유됐고, 운영자는 다른 호텔에 대체 장비를 설치했다고 공지했다.

BBC는 ‘AKA’로 불린 중개상 한 명이 지난해 4월 이후 최소 16만~22만 달러(약 3400만~3억2000만원) 상당의 수익을 올렸을 것으로 추산했다.

중국 정부는 올해 호텔 소유주에게 몰래카메라 여부를 정기적으로 점검하도록 하는 규정을 도입했지만, 불법 촬영은 여전히 근절되지 않고 있다. 피해자 지원 단체인 홍콩의 비영리 단체 레인릴리의 블루 리는 “피해 영상 삭제 요청이 급증했지만, 텔레그램이 응답하지 않는 경우가 많아 대응에 한계가 있다”고 말했다.

BBC 측이 텔레그램에 문제를 제기하자, 텔레그램은 “비동의 음란물은 약관 위반”이라며 관리 강화를 약속했다. 그러나 일부 스파이캠 생중계 사이트는 여전히 운영 중인 것으로 확인됐다.