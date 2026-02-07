대중지 상대 소송서 원격 출석해 증언

[헤럴드경제=이용경 기자] 영국의 전설적 팝 가수인 엘튼 존과 그의 동성 남편 영화제작자 데이비드 퍼니시가 한 대중지를 상대로 사생활 침해 소송을 진행 중이다. 대리모를 통해 얻은 아들의 출생증명서를 받아보기도 전에 이를 불법적인 방식으로 보도했다는 이유에서다.

7일 BBC와 로이터 통신 등에 따르면 대중지 데일리메일 발행사 어소시에이티드 뉴스페이퍼스(ANL)를 상대로 사생활 침해 소송을 낸 엘튼 존은 현지 시각으로 6일 런던 고등법원에 원격 출석해 증언했다.

엘튼 존과 퍼니시는 이러한 보도로 사생활 측면에서 겪을 수 있는 가장 혐오스러운 일들을 겪었다고 호소했다.

엘튼 존은 2002~2015년 ANL이 보도한 기사 10건에 대해 민사 소송을 냈다. 그중 하나는 이들이 대리모를 통해 아들 재커리를 얻었다는 내용의 2010년 기사로, 이들은 재커리의 출생증명서를 받아보기도 전에 데일리메일이 출생증명서 사본을 공개했다고 주장했다.

엘튼 존을 비롯한 원고들은 ANL이 전화 도청·해킹·문서 편취 등 불법적인 방식으로 정보를 빼냈다고 주장하지만, ANL은 이들의 지인이나 이미 공개된 자료를 통해 합법적으로 정보를 얻었다고 반박한다.

ANL의 대리인단은 엘튼 존의 아들 기사에 대해서도 앞선 보도·지역 등록사무소·대리모 업체 등에서 얻은 정보로 쓴 것이라고 변론했으나, 엘튼 존은 아들의 출생에 대해 ‘군사 작전’처럼 비밀을 유지했다고 주장했다.

2009년 엘튼 존이 질환으로 투어를 취소했다는 기사에 대해서도 ANL은 웹사이트 성명에 따라 작성한 기사라고 했으나, 엘튼 존은 성명에 질환에 대한 얘기는 없었다고 지적했다.

엘튼 존은 서면 진술에서 “이제 갓 태어난 재커리가 표적이 되고 아플 때의 내가 표적이 된 것은 데이비드와 내게 정말로 끔찍한 일이었다”며 “내 의료 정보, 재커리의 출생에 관한 의료 기록을 고의로 침해한 것은 역겹고 가장 기본적인 인간의 품위에서 훨씬 벗어나는 일”이라고 비판했다.