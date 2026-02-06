[헤럴드경제=김성훈 기자] 다이어트를 할 때 애용되는 키토제닉 식단, 이른바 저탄고지(저탄수화물, 고지방) 식단이 조현병을 치료할 수 있다고 미국 보건복지부 장관이 주장해 논란이 되고 있다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 5일(현지시간) 로버트 F. 케네디 주니어 미 보건복지부 장관이 이런 주장을 했다고 보도했다.

케네디 장관은 테네시주에서 “우리가 먹는 음식이 정신질환을 유발한다는 사실을 알게 됐다”며 하버드대의 한 의사가 “키토 식단으로 조현병을 치료했다”고 주장했다. 또 “이틀 전에 본 연구에 따르면 식단을 바꾸면 조울증도 치료할 수 있다”고도 했다.

케네디 장관은 전국을 돌며 미국인들에게 ‘진짜 음식을 먹으라’(eat real food)고 촉구하는 연설을 하고 있다.

케네디 장관의 발언은 하버드대 크리스토퍼 팔머 박사의 연구를 언급한 것으로 추정된다. 팔머 박사는 2019년 키토제닉 식단으로 장기간 조현병을 앓아온 환자 두 명의 증상이 완전히 완화됐다고 발표한 바 있다. 두 환자 모두 정신변약 복용을 중단했고, 수년간 증상이 재발하지 않았다고 팔머 박사는 주장했다.

케네디 장관의 발언은 초기 연구를 과장해 말한 것이라는 지적이 나온다.

미국 정신의학회 회장을 지냈던 폴 애플바움 컬럼비아대 정신의학과 교수는 키토제닉 식단이 조현병 환자에게 도움이 될 수 있다는 “매우 예비적인 증거”가 일부 소규모 단기 연구를 통해 제시되기는 했으나 장기적인 연구가 필요한 상황이라고 밝혔다. 그는 “키토제닉 식단이 조현병 증상을 개선할 수 있다고 말하는 것은 부정확하며 나아가 조현병을 치료할 수 있다고 주장하는 것은 더욱 사실과 거리가 멀다”며 팔머 박사의 연구에 참여한 환자들 대부분이 이후에도 정신병약이 필요한 상태라고 지적했다.

마크 올프슨 컬럼비아대 정신의학과 교수도 “키토제닉 식단이 조현병을 치료한다고 신뢰할만한 증거가 현재로서는 없다”고 했다.

NYT에 따르면 키토제닉 식단을 정신건강 치료법으로 수행한 대부분의 연구는 일반 식단을 섭취한 대조군을 포함하지 않았다.

NYT는 케네디 장관이 과거에도 과학적 근거가 없는 주장을 알린 이력이 있다고 지적했다. 케네디 장관은 인간면역결핍바이러스(HIV)가 에이즈의 원인이라는 확립된 증거를 부인했으며, 코로나가 유대인과 중국인을 제외한 특정 인종을 표적으로 삼았다는 주장, 백신이 자폐증의 원인이라는 주장을 한 바 있다.