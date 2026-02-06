특례보증 총 30억원 규모…업체당 최대 5000만원까지 보증서 발급

[헤럴드경제=박준환 기자]가평군은 고금리와 경기 침체로 이중고를 겪는 관내 소상공인들을 위해 9일부터 ‘2026년 소상공인 경영안정자금 지원사업’을 실시한다고 6일 밝혔다.

가평군은 이번 사업을 위해 경기신용보증재단에 3억원을 출연했다. 이를 통해 출연금의 10배인 총 30억원 규모의 특례보증을 한도 소진 시까지 신청할 수 있다. 지원 대상은 가평군 관내에서 3개월 이상 동일 업태로 사업을 경영 중인 소상공인이다.

소상공인 경영안정자금은 ▷특례보증 지원 ▷신용보증료 지원 ▷이자차액보전 이렇게 총 3가지 혜택을 패키지로 제공해 소상공인의 금융 문턱과 비용 부담을 동시에 낮췄다.

우선 담보력이 부족한 소상공인에게는 업체당 최대 5000만원까지 보증서를 발급해 시중 은행 대출을 돕고, 대출 시 발생하는 보증수수료 전액을 군에서 지원해 초기 자금 부담을 없앴다. 보증 기간은 총 5년(2년 거치 3년 원금균등분할상환)이다.

특히 소상공인들의 호응이 가장 큰 ‘이자차액보전’은 협약 금융기관(NH농협은행 가평군지부, 가평군 새마을금고, 가평신협) 대출 시 대출금 중 3000만원 한도 내에서 금리의 3.0%를 3년간 군비로 직접 지원하는 사업이다. 이를 통해 소상공인은 연 1~2%대의 저렴한 금리로 자금을 이용할 수 있어 실질적인 경영 안정에 큰 힘이 될 전망이다.

경기신용보증재단에서 보증서를 발급받고 협약은행에서 대출을 실행하면 별도 신청 없이 이자 및 수수료 지원이 자동으로 적용돼 이용 편의성도 높였다. 신청은 경기신용보증재단 가평출장소를 방문하거나, 경기신보 통합플랫폼 앱인 ‘이지원(Easy One)’을 통해 스마트폰으로도 간편하게 신청할 수 있다.

이은화 소상공인지원과장은 “앞으로도 소상공인의 경제적 고통을 분담하고 지역 상권을 살리기 위한 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 전했다.

자세한 사항은 가평군청 소상공인지원과 또는 경기신용보증재단에 문의해 확인할 수 있다.