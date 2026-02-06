돌핀·아토3·씰·씨라이언7 시승 두바이 쫀득 쿠키 제공 “쇼핑하며 전기차 체험”

[헤럴드경제=정경수 기자] BYD코리아 공식 딜러사 DT네트웍스가 전국 주요 스타필드 전시장을 활용한 주중 시승 행사로 고객 경험 확대에 나선다.

DT네트웍스는 스타필드 시티 명지, 스타필드 빌리지 운정, 스타필드 안성에 위치한 BYD Auto 전시장에서 주중 시승 행사 ‘BYD City Drive in Starfield’를 오는 11일부터 13일까지 3일간 진행한다고 6일 밝혔다. 주말 혼잡을 피해 보다 쾌적한 환경에서 차량을 체험할 수 있도록 기획된 행사로, 일상 속에서 BYD 브랜드 경험을 확대하겠다는 전략이다.

이번 행사는 사전 예약제로 운영된다. BYD코리아 홈페이지 전시장 찾기 페이지와 DT네트웍스 공식 소셜미디어, 네이버 플레이스를 통해 신청할 수 있으며, 시승을 완료한 고객에게는 최근 ‘품절 대란’으로 화제를 모은 두바이 쫀득 쿠키가 제공된다. 이와 함께 BYD 스포츠 타월, 마사지 볼 세트, 커피 핸드드립 세트, 장우산, 여행용 캐리어 등 다양한 경품 추첨 이벤트와 출고 고객 대상 기념품도 마련됐다.

특히 이번 행사에서는 지난 5일 처음 공개된 소형 전기차 ‘BYD 돌핀’을 직접 시승할 수 있다. 돌핀은 환경친화적 자동차 세제 혜택 적용 후 보조금 적용 전 기준 가격이 2450만원으로 책정된 모델이다. 돌핀 시승은 행사 기간 중 13일 하루 동안 운영된다. 이외에도 소형 전기 SUV ‘아토 3’, 신규 트림이 공개된 ‘씰’, 패밀리형 전기 SUV ‘씨라이언 7’ 등 BYD 전 차종 시승이 가능하다.

DT네트웍스는 국내 유일의 시티몰 타입 BYD Auto 전시장을 운영하는 공식 딜러사로, 유동 인구가 많은 복합 쇼핑몰 환경을 활용해 전시·시승·상담을 한 번에 경험할 수 있는 체험형 고객 동선을 구축해 왔다. 쇼핑과 여가 활동 중 자연스럽게 브랜드를 접할 수 있도록 한 것이 특징이다.

도이치오토모빌 그룹 계열사인 DT네트웍스는 멀티 딜러십 운영 경험을 바탕으로 BYD 국내 최대 네트워크를 구축하고 있으며, 이를 기반으로 차별화된 세일즈 및 마케팅 활동을 이어가고 있다.

권혁민 DT네트웍스 대표이사는 “이번 스타필드 주중 시승 행사는 보다 많은 고객이 편안한 환경에서 BYD 차량을 경험할 수 있도록 기획한 고객 중심 이벤트”라며 “앞으로도 시승 행사와 팝업스토어 등 다양한 체험 프로그램을 통해 BYD 브랜드 경험을 지속적으로 확장해 나가겠다”고 말했다.