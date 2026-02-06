지원 금액 1인당 연 2만원

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시는 만 75세 이상 어르신을 대상으로 목욕비를 지원하는 신규 시 특색사업을 본격 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 어르신의 위생 관리와 건강 증진을 지원하고, 목욕시설 이용에 따른 경제적 부담을 완화하기 위해 마련한 복지정책이다. 지원금은 동두천시 관내 목욕시설에서 사용할 수 있도록 지역화폐인 ‘동두천사랑카드’로 지급된다.

지원 대상은 동두천시에 거주하는 만 75세 이상 어르신으로 약 8200명 규모다. 다만 노인요양원 등 시설 입소자와 방문목욕서비스 이용자는 지원 대상에서 제외된다.

지원 금액은 1인당 연 2만원이며, 동두천사랑카드를 통한 지급 방식으로 지역 내 소비 촉진에도 기여할 것으로 기대된다.

동두천시에 따르면 2026년 2월 4일 기준 신청자는 총 2226명으로, 전체 대상 대비 신청률은 약 27%에 이른다. 현재까지 지급된 금액은 총 4452만6000원이다.

신명균 사회복지과장은 “이번 목욕비 지원 사업은 고령노인의 기본적인 생활권 보장과 건강한 노후생활을 위한 실질적인 지원책”이라며 “아직 신청하지 못한 어르신들이 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 홍보와 안내를 강화해 나가겠다”고 전했다.

한편, 동두천시는 앞으로도 지역 특성과 시민 수요를 반영한 맞춤형 복지사업을 지속적으로 발굴해 어르신 복지 체감도를 높여 나갈 방침이다.