[헤럴드경제=민성기 기자] ‘강철부대W’ 출연자 곽선희가 동성 연인과 뉴욕 웨딩 사진을 공개했다.

곽선희는 지난 3일 자신의 SNS에 “Can‘t help but fall for you”(당신에게 빠질 수밖에 없다)라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.

공개한 사진은 미국 뉴욕에서 촬영된 웨딩 사진으로, 두 사람은 각자 편안한 차림을 한 채 다양한 분위기를 자아냈다.

편한 스포츠웨어를 입고 다정한 분위기를 연출하거나 화이트 셔츠로 깔끔한 룩을 맞춰 입고 행복한 미소를 짓고 있다. 2일 게시된 사진들에서는 웨딩 드레스와 턱시도를 입고 서로를 보며 행복한 눈빛을 교환하기도 했다.

제53보병사단 예비역 중위 출신 곽선희는 지난 2024년 12월 종영한 채널A 예능 프로그램 ‘강철부대W’에 육군 팀으로 출연했다. 전역 후 모델 겸 마라토너로 활동 중이다.

지난해 7월에는 동성 연인을 공개하고 커밍아웃했으며, 같은해 11월 미국 뉴욕에서 혼인 서약을 맺은 것으로 알려졌다.