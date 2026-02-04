자금 유동성 확보 지원, 100% 현금 지급 취약가구, 식료품 선물세트 100개 전달 경남에 통신 서비스 지원 및 봉사활동 1년

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 설 명절을 맞아 중소 협력사에 납품 대금 250억원을 조기 지급한다고 4일 밝혔다.

지난 2014년부터 LGU+는 매해 명절마다 약 1300개 중소 협력사 자금 유동성 확보를 지원해 왔다. 올해 설날에는 약 250억원 대금을, 오는 이달 13일 모두 현금으로 지급한다.

이에 따라 무선 중계기 및 유선 네트워크 장비 납품, 네트워크 공사, IT 개발 및 운영 등은 신제품 생산, 설비 투자, 연구개발 등에 필요한 자금을 조기에 확보할 수 있을 전망이다.

또 LG유플러스는 IBK기업은행과 연계해 우대금리(1.9%~3.3%)로 중소 협력사에게 자금을 대여해주는 ‘동반성장 펀드’를 10년 넘게 운영 중이다. 협력사의 신제품 개발 자금을 지원하는 ‘직접자금지원’ 프로그램도 전개하고 있다.

중소 협력사에 기술 개발을 위한 장소와 장비를 제공하는 NW장비 테스트베드, 사물인터넷(IoT) 인증센터 등도 운영 중이다. 협력사가 개발한 기술은 기술자료 임치제도, 영업비밀 원본증명서비스 등을 통해 보호 받는다.

아울러 LG유플러스는 서울시 용산구 후암동 거주 취약계층에 통조림햄 등 선물세트 약 100개를 전달한다. 이번 선물세트는 LG유플러스 임직원들의 사내 나눔 바자회 등 자발적인 참여로 마련됐다.

이외에도 LG유플러스 경남영업담당은 지난 3일 비정부기구(NGO) 굿네이버스 경남지부와 함께 봉사 활동 및 통신 서비스를 1년간 지원하는 업무협약(MOU)을 체결했다. 이를 통해 LG유플러스는 부산, 울산, 창원에 위치한 굿네이버스 사무실에 휴대폰 및 인터넷 등 통신 서비스를 지원한다.

이와 함께 각 지역에 따라 필요한 봉사활동 프로그램에 LG유플러스 경남영업담당 임직원이 참여한다. 아동 키트 제작 사업, 위탁가정과 함께하는 캠프, 자립 청년을 위한 지원 활동 등이다.

한상언 LG유플러스 동반성장·전략구매담당은 “설 명절을 맞아 중소 협력사의 원활한 자금 운용을 지원하기 위해 납품 대금을 앞당겨 지급하기로 했다”며 “자금 지원뿐만 아니라 기술 지원, 지속가능 성장지원 등 다양한 분야의 상생활동을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.