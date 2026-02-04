조현-루비오 회담 후 美측 보도자료 미국 핵심 산업 재건에 한국 역할 강조 북한 완전한 비핵화 의지 재확인 對한국 관세 인상 논의는 공개 자료서 빠져

[헤럴드경제=서지연 기자] 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미국 국무장관이 회담을 갖고 원자력과 핵추진 잠수함, 조선, 대미 투자 확대 등 전략 분야에서의 협력을 강화하기로 했다. 북한의 완전한 비핵화 목표도 재확인했다.

미국 국무부는 3일(현지시간) 워싱턴DC 국무부 청사에서 열린 한미 외교장관 회담 결과를 담은 보도자료를 통해 “두 장관이 지난해 두 차례 열린 한미 정상회담의 정신에 입각해 미래지향적 의제를 중심으로 한 한미동맹 발전 방안을 논의했다”고 밝혔다.

국무부는 특히 “민간 원자력, 핵추진 잠수함, 조선, 그리고 미국 핵심 산업 재건을 위한 한국의 투자 확대에 대해 양국이 긴밀히 협력하기로 합의했다”고 전했다. 루비오 장관은 안전하고 회복력 있으며 다각화된 핵심 광물 공급망 구축 과정에서 한국이 보여온 리더십에 대해서도 사의를 표한 것으로 전해졌다.

양국은 안보 현안에서도 공조 의지를 재확인했다. 국무부는 “두 장관이 북한의 완전한 비핵화에 대한 의지를 다시 확인했으며, 지역 안정과 자유롭고 개방된 인도·태평양 유지를 위해 미·일·한 3국 협력의 중요성을 강조했다”고 밝혔다.

다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 26일 언급한 대(對)한국 관세 인상 방침과 관련한 논의 내용은 이번 보도자료에 포함되지 않았다. 이에 대해 조 장관은 회담에서 한국 국회에서 추진 중인 대미 투자 관련 입법 상황을 설명하고, 관세 인상 계획의 철회 또는 보류를 요청했을 것으로 관측된다.

조 장관은 방미에 앞서 “양국 정부 간 합의된 사안이 국회 절차에 따라 입법으로 추진되고 있는 만큼, 그 경과를 미측에 설명하고 양해를 구할 것”이라고 밝힌 바 있다.