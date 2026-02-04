[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군이 재난으로 주택을 잃은 군민의 신속한 주거 복구를 지원하기 위해 지역내 건축사들과 손잡고 행정 협력 체계를 구축한다.

울릉군은 지난 2일 건축사(건축사사무소 호미 대표 황성철, 주식회사 건축사사무소 수아키텍츠 대표 남중기) 2명과 재난 피해 주택 신축 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 지난해 12월 행정안전부와 대한건축사협회 간 체결된 협약을 지방 차원에서 구체화한 것이다.

협약에 따라 양측은 재난으로 주택이 전파 또는 유실된 피해 주민의 주택 설계 및 감리 비용을 50% 수준으로 감면하고 군은 지원 대상자와 전문가를 신속히 연계하며 인허가 등 절차를 우선 처리하기로 했다.

울릉군은 이번 협약으로 재난 대응 행정의 현장성을 높이는 동시에 건축 분야 전문 인력과의 협업을 통해 복구 행정 효율성을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

남한권 울릉군수는 “이번 협약으로 민과 관이 긴밀히 협력해 재난 발생 시 군민들에게 실질적인 도움이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 지속적인 소통으로 군민 안전과 복구 행정을 강화해 나가겠다”고 말했다.