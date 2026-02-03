[헤럴드경제=문영규 기자]경찰이 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔 노조 지부장에 대해 업무방해 등의 혐의로 구속영장을 신청했다.

3일 세종호텔 노조는 전날 체포된 해고노동자 2명과 활동가 10명 등 12명 가운데 11명이 이날 오후 석방됐으나, 고 지부장에 대해선 구속영장이 청구됐다고 밝혔다.

구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 4일 오후 3시 서울중앙지법에서 열리는 것으로 알려졌다.

노조는 경찰의 고 지부장 구속 방침에 반발해 그가 수용된 남대문경찰서 앞에서 오후 11시 긴급 항의 기자회견을 진행했다.

노조는 “경찰이 검찰에 구속 의견을 보냈고 검찰이 구속영장을 청구했다”고 설명했다.

고진수 지부장은 복직을 요구하며 지난달 14일까지 336일 동안 호텔 앞 구조물에서 고공농성을 한 노조 핵심 인사다.

고 지부장 등은 해고 노동자들이 과거 근무했던 호텔 3층에서 호텔 입점 개인 사업자가 영업을 하려 하자 통행을 막는 등 업무를 방해한 혐의로 전날 오전 10시께 체포됐다.

경찰은 이들을 서울 경찰서 4곳으로 분산이송하고 전날 1차 조사, 이날 2차 조사를 하면서 신병 확보 여부를 검토했다.