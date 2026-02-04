주현이네 주식회사(대표 한형민) 김수정 감사가 아동복지전문기관 초록우산어린이재단의 고액 기부자 모임인 ‘그린노블클럽’에 이름을 올렸다. 김 감사는 지난 1월 30일 열린 위촉식에서 1억 원의 후원을 약정하며, 우리 사회의 미래인 아동들을 위한 진정성 있는 나눔 행렬에 동참했다.

이날 행사에서 김수정 감사는 단순한 기부를 넘어 아이들을 향한 따뜻한 마음을 전해 감동을 주었다. 김 감사는 “우리 가족이 정성을 다해 만든 건강한 먹거리가 많은 분께 활력을 드린 것처럼, 이제는 그 사랑을 사회에 환원하여 어려운 환경에 처한 아이들에게도 든든한 버팀목이 되고 싶었다”고 밝혔다. 또한 “이번 나눔이 취약계층 아동들이 꿈을 포기하지 않고 밝은 내일로 나아가는 희망의 마중물이 되길 바란다”는 소감을 전했다.

이번 후원의 배경에는 남편인 한형민 대표의 뚝심 있는 경영 철학도 자리하고 있다. 한 대표는 군 복무 시절부터 10여 년간 체득한 투철한 책임감과 리더십을 바탕으로 2016년 건강식품 사업을 시작했다.

2019년 주현이네 주식회사 설립, 2023년 법인 전환을 거쳐 기업을 성장시켰으며, ‘대한민국 명인’으로서 발명특허를 획득한 독보적인 기술력으로 개구리즙, 자라즙, 장어즙 등 고품질 건강식품을 공급해 업계의 신뢰를 쌓아왔다.

특히 한형민·김수정 부부의 나눔은 사업 초기인 2016년부터 이어온 ‘진심의 역사’라는 점에서 더욱 뜻깊다. 이들은 일회성 이벤트가 아닌, 지역 자원봉사센터, 지자체, 피해자통합지원사회적협동조합(빅트리) 등 다양한 기관과 협력해 연탄 나눔, 취약계층 물품 후원, 범죄피해자 지원 등 사회적 사각지대를 살피는 활동을 지속해 왔다.

사업 10주년을 맞아 ‘노블레스 오블리주’ 실천의 일환으로 진행된 이번 고액 후원은 부부가 지켜온 ‘정직한 나눔’이라는 가치를 상징적으로 보여준다. 이는 기업의 사회적 책임(CSR)을 한 단계 도약시키는 계기가 될 것으로 보인다.

한편, 그린노블클럽은 1억 원 이상 고액 후원자들로 구성된 초록우산어린이재단의 네트워크로, 최근 회원 수 500명을 돌파하며 아동복지 분야에서 선한 영향력을 넓혀가고 있다.