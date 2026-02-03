적극투자형BF1 연 수익률 26.62%

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 2일 고용노동부가 발표한 지난해 4분기 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용) 공시에서 자사의 ‘적극투자형 BF1’ 포트폴리오가 연간 수익률 26.62%를 기록했다고 3일 밝혔다. 이는 전체 퇴직연금 사업자의 포트폴리오 가운데 가장 높은 성과다.

해당 기간 전체 적극투자형 포트폴리오의 평균 수익률은 14.93%로 집계됐다. 증권사 평균 수익률이 16.30%로 은행(14.64%), 보험(13.88%) 대비 전반적으로 우수한 가운데, 한국투자증권의 포트폴리오는 홀로 20%가 넘는 연간 수익률을 기록했다.

이 포트폴리오는 최근 8개 분기 중 7개 분기에서 수익률 1위 자리를 차지했다. 증권사 기준으로는 8개 분기 연속 1위다.

한국투자증권은 이러한 성과가 한국투자신탁운용과 공동 개발한 ‘MySuper 시리즈’의 상품 구성 차별화에서 비롯했다고 설명했다. 연금 선진국 호주의 디폴트옵션 제도를 벤치마크한 이 상품은 글로벌 분산투자와 ETF 중심 자산배분 전략을 적용하고 있다. 특히 지난해 가격이 급등한 미국 성장주와 금 등 대체자산을 적극 편입해 수익률을 끌어올렸다.

한국투자증권은 균형 잡힌 포트폴리오 운영에도 공을 들이고 있다. 3일 기준 디폴트옵션 투자 적립금은 초저위험(36.90%), 저위험(16.20%), 중위험(25.50%), 적극투자형(21.50%) 등으로 고르게 분산되어 있다.

최종진 연금혁신본부장은 “연금 시장이 머니무브(Money Move)를 넘어 피플무브(People Move), 즉 가입자 중심으로 진화하면서 차별화된 투자와 관리 서비스의 중요성이 높아지고 있다”며 “앞으로도 체계적인 운용 전략과 투자 경험을 바탕으로 고객의 안정적인 노후 준비를 위한 역량을 계속 강화해 나가겠다”고 말했다.