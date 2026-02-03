내국인 10인 이상, 외국인 4인 이상의 당일 또는 숙박형

[헤럴드경제=박준환 기자]가평군이 관광을 통한 지역경제 활성화를 위해 2월부터 단체 관광객 유치 여행사를 대상으로 인센티브 지원사업을 확대해 추진한다고 3일 밝혔다.

올해는 기존 외국인 단체 중심 지원에서 벗어나 내국인 단체 관광객까지 지원 대상을 확대한 점이 핵심이다.

인센티브 지원 대상은 당일 또는 숙박형 단체 관광객을 유치한 여행사로, 내국인은 10인 이상, 외국인은 4인 이상 단체에 적용된다.

당일 관광의 경우 관내 관광지 2개소 이상(유료 1개소 포함)과 관내 음식점 1개소를 이용하면 1인당 1만원의 인센티브를 지원한다. 이때 음식점에는 가평 잣고을시장과 5일장 이용도 포함된다. 또한 당일 관광 일정에 자라섬 꽃 페스타 방문이 추가될 경우 1인당 1만2000원으로 지원금이 상향된다.

숙박형 관광객을 유치한 경우에는 관내 관광지 2개소 이상(유료 1개소 포함), 관내 음식점 1개소, 숙박시설 1박 이상 이용 시 1인당 2만원의 인센티브를 지원받을 수 있다. 인센티브 지원을 희망하는 여행사는 여행 최소 3일 전까지 사전신청서를 제출해야 하며, 여행 종료 후 15일 이내에 지급 신청을 하면 된다. 지원 기간은 예산 소진 시까지 운영된다.

조상희 관광과장은 “이번 사업은 내외국인 단체 관광객 유치를 통해 가평의 주요 관광자원과 지역 상권, 전통시장을 연계 활성화하는 데 목적이 있다”며 “자라섬 꽃 페스타 등 지역 축제와 연계한 관광상품 운영을 통해 지역경제에 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 전했다.

구체적인 지원 조건 및 신청 방법은 가평군청 누리집 고시·공고란을 통해 확인할 수 있다.