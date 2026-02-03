[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구(구청장 진교훈·사진)가 오는 5일부터 6일까지 이틀간 ‘설맞이 직거래장터’를 운영한다고 3일 밝혔다.

장터는 마곡광장 지상 1층에서, 5일부터 이틀간 오전 10시에 개장해 오후 6시까지 운영한다.

이번 행사는 임실군·상주시·태안군·강릉시·여수시·함안군·순천시·정읍시·괴산군·완주군·평창시 ·남원시·밀양시·청양군·논산시 등 15개 지자체, 39개 업체가 참여한다.

장터에서는 임실 치즈ᐧ한우, 상주 곶감을 비롯해, 여수 갓김치, 태안 육쪽마늘, 강릉 표고ᐧ잎새버섯, 함안 연잎밥, 순천 된장ᐧ고추장, 정읍 둥근마, 괴산 표고버섯ᐧ강황, 평창 더덕ᐧ두릅 등 다양한 지역 특산물을 판매한다.

지난 추석 장터부터 참여한 남원시의 지리산 고사리와 밀양시의 얼음골 사과도 판매를 지속해, 전국 각지의 신선한 제철 특산물을 한자리에서 만날 수 있다.

아울러, 강서구에서 재배되는 서울시 유일의 쌀 브랜드인 ‘경복궁 쌀’과 이를 원료로 만든 ‘나루생막걸리’ 등 지역특산품도 함께 판매한다.

이 밖에도, 구는 설을 맞아 새해맞이 윷점, 전통 투호 놀이 등 복을 기원하고 전통 문화를 체험할 수 있는 프로그램을 운영해 다채로운 즐거움을 선사할 계획이다.