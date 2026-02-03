전 라인업 별 5개 획득 탑승객·교통약자 보호 모두 높은 평가

[헤럴드경제=정경수 기자] 디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼가 유럽의 신차 안전성 평가 프로그램인 유로 NCAP에서 ‘2025 가장 안전한 도심형 소형차’로 선정되며 동급 최고 수준의 안전성을 인정받았다.

MINI 코리아는 디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼가 유로 NCAP 충돌 안전성 평가에서 최고 등급인 별 5개를 획득한 데 이어, 지난해 테스트된 차량을 종합 평가해 선정하는 차급별 최고 안전 모델에 이름을 올렸다고 3일 밝혔다. SE는 물론 JCW까지 전 라인업이 동일하게 최고 등급을 획득하며 경쟁 모델 대비 안전 우위를 공식적으로 입증했다는 설명이다.

디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼는 유로 NCAP의 주요 평가 항목인 ▷성인 탑승객 보호 ▷어린이 탑승객 보호 ▷교통 약자(보행자·자전거 운전자 등) 보호 ▷안전 보조 장치 부문에서 모두 우수한 성적을 기록했다.

특히 어린이 탑승객 보호 부문에서 전방 및 측면 충돌 시험 23.8점(24점 만점), 유아용 카시트 장착 성능 평가 12점 만점을 획득하며 탁월한 보호 성능을 인정받았다. 성인 탑승객 보호 부문에서도 측면 충돌 시험 15.5점(16점 만점), 정면 충돌 시험 14점(16점 만점)을 기록하며 전반적인 충돌 안전성에서 높은 점수를 받았다.

첨단 운전자 보조 시스템 역시 높은 평가를 받았다. 전방 충돌 경고 및 자동 비상 제동(AEB) 기능은 대부분의 테스트 상황에서 충돌을 효과적으로 회피했으며, 자전거 운전자 대상 AEB 시험에서는 7.8점(8점 만점), 모터사이클 운전자 대상 시험에서는 6점 만점을 기록했다.

MINI 코리아는 MINI의 철저한 안전 철학을 바탕으로 개성 있는 디자인과 고-카트 감각, 높은 상품성을 갖춘 전기차 라인업을 확대하며 전동화 전략을 가속화할 계획이다. 지난해 MINI 코리아는 국내 판매량 7990대 가운데 1889대를 순수전기차로 판매했다.