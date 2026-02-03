[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도가 오는 10일부터 12일까지 ‘해양수산 창업·투자지원 사업’을 소개하는 ‘찾아가는 설명회’를 연다고 3일 밝혔다.

이번 설명회는 (재)환동해산업연구원이 주관하며 울진, 영덕, 포항, 경산 순으로 열린다.

울진에서는 10일 오후 1시 울진후보수협, 영덕에서는 같은 날 오후 3시 영덕로하스센터, 포항에서는 11일 오후 1시 경북도 동부청사, 경산에서는 12일 경산테크노파크에서 열린다.

이번 사업은 경북 지역 해양수산 연관산업 활성화를 위해 제품개발, 마케팅, 해외 마케팅, 역량 강화 등 14개 프로그램을 지원한다.

2016년부터 지난해까지 일자리 창출 3907명, 연평균 매출 8.5% 증가, 신규 창업기업 45개사 발굴 등의 성과를 냈다.

올해는 경북 예비 스타오션기업 발굴을 위한 통합 지원을 시작으로, 투자유치 원스톱 패키지 지원과 투자 연계 기반 고도화 등 신규 지원 프로그램을 추진히고 국내외 박람회 참가도 지원한다.

오는 27일까지 참여 기업을 모집하며 자세한 내용은 (재)환동해산업연구원 누리집에서 확인할 수 있다.

문성준 경북도 해양수산국장은“해양수산 창업․투자지원사업을 통해 경북 해양수산 전후방 연관 산업 기업을 체계적이고 다양하게 육성해 나가겠다”며 “많은 기업들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.