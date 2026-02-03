한국오라클, AI 내재화한 ‘26ai’ 공개 데이터 이동 없는 ‘AI 네이티브’ DB

[헤럴드경제=박혜림 기자] 한국오라클이 인공지능(AI)이 내재화된 차세대 데이터베이스 플랫폼을 앞세워 국내 기업들의 데이터 혁신과 효율적인 데이터 탐색 지원에 박차를 가한다. 김성하 한국오라클 사장은 “오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)의 소비가 전년 대비 두 배 이상 증가했다”며 이러한 성장 동력을 바탕으로 국내 기업들이 AI 도입을 통해 실질적인 비즈니스 가치를 창출할 수 있도록 돕겠다는 구상이다.

한국오라클은 3일 서울 강남구 그랜드 인터콘티넨탈 서울 파르나스에서 연례 최대 컨퍼런스 ‘오라클 AI 서밋(Oracle AI Summit) 2026’을 개최하고 데이터를 중심으로 한 오라클의 최신 AI 전략을 공개했다.

이 자리에서 김성하 사장은 오라클의 ‘데이터 혁신을 위한 AI’ 전략의 핵심으로 ‘오라클 AI 데이터베이스 26ai’를 꼽았다. 그는 26ai를 통해 기업들이 방대한 데이터 속에서 필요한 정보를 보다 효율적으로 탐색할 수 있는 환경을 구축하겠다고 강조했다.

오라클 AI 데이터베이스 26ai는 거대언어모델(LLM)과 AI 벡터 기능을 엔진 자체에 통합한 AI 네이티브 데이터베이스다. 문서, 이미지, 동영상 등 다양한 데이터 유형에 대해 밀리초(ms) 단위의 통합 AI 벡터 검색을 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 기업은 별도의 복잡한 인프라 구축 없이도 데이터베이스 내에서 직접 효율적인 데이터 탐색을 수행할 수 있다.

또 검색증강생성(RAG)을 지원해 AI 벡터 검색 결과와 LLM을 결합함으로써 기업 내부 데이터에 기반한 정확한 답변을 생성한다. 특히 김 사장은 단일 SQL문으로 RAG 파이프라인을 실행하고, AI 에이전트를 데이터베이스에 직접 통합 설계할 수 있는 26ai의 편의성을 강조하며 기업들이 쉽고 안전하게 AI 서비스를 운영할 수 있음을 설명했다.

한국오라클의 가파른 성장세도 이러한 전략에 힘을 보태고 있다. 한국오라클은 리전 개소 이후 6년 이상 두 자릿수 성장을 지속하고 있으며, xAI·구글·메타·오픈AI 등 글로벌 선도 기업들과의 협업을 통해 강력한 AI 모델과 특화된 에이전트 전략을 결합하고 있다.

김 사장은 거버넌스와 프라이버시, 보안을 핵심으로 한 오라클의 AI 접근 방식을 통해 엔터프라이즈 환경에 최적화된 서비스를 제공하고, 국내 기업들이 실질적인 가치를 창출하기까지의 시간을 단축할 수 있도록 전폭적으로 지원한다는 계획이다.