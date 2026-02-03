유튜브 공개 열흘 만에 전편 조회수 300만 돌파

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험이 약속의 가치를 담은 애니메이션 뮤직비디오 ‘프로미스(PROMISE)’ 시리즈를 공개했다고 3일 밝혔다.

프로미스 시리즈는 보험의 약속을 넘어 일상에서 소비자가 공감하고 즐길 수 있는 브랜디드 콘텐츠로 기획됐다. 총 3편으로 구성돼 각기 다른 주제와 음악, 장르로 제작됐다.

안전편 ‘PROMIZ’는 승리를 이끄는 프로미(PROMY) 농구단 치어리더이자 일상의 안전을 지키는 3인의 영웅 이야기를 통해 ‘언제나 함께하는 약속’의 의미를 상징적으로 표현했다. 건강편 ‘감정약국’은 마음의 상처를 입은 취업준비생이 건강을 회복하는 과정을 판타지 드라마로 풀어내며 신체뿐 아니라 마음의 건강까지 돌보는 보험의 역할을 담아냈다.

사랑편 ‘ICE SEOUL’은 얼어붙은 서울을 배경으로 도심을 떠나 따뜻한 곳으로 향하는 소녀와 강아지의 로드무비로 반려 가족의 따뜻한 공감과 위로를 그려냈다.

프로미스 시리즈는 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 티빙을 통해 선공개된 후 유튜브에 공개됐다. 지난달 23일 DB손보 공식 유튜브 채널 공개 이후 열흘 만에 전편 모두 조회수 300만회를 돌파했으며, 콘텐츠에 공감하는 댓글과 공유가 이어지며 높은 호응을 얻고 있다.

아울러 지난 2일부터는 천만 유튜버 차다빈, 감성 보컬 황가람, 맑고 청량한 목소리의 인플루언서 박다혜의 커버송 영상을 공개하고, 응원 이벤트를 진행 중이다. 이벤트는 이달 말까지 DB손보 프로미 브랜드 사이트에서 참여할 수 있다. 각 편에 수록된 OST도 주요 음원 플랫폼에 올릴 예정이다.

DB손보 관계자는 “소비자가 자연스럽게 공감하고 즐길 수 있는 브랜디드 콘텐츠를 통해 DB손보와의 약속이 일상에서 살아 숨 쉬도록 새로운 시도를 계속 이어나갈 것”이라고 말했다.