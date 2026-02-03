북미 최대 공조 전시회 ‘AHR 엑스포’ 참가 현지 기후·주거환경 고려한 냉난방제품 전시

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 2~4일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 규모 공조 전시회 ‘AHR 엑스포’에서 북미 지역에 특화된 가정용·상업용 공조 제품을 공개했다.

미국 냉난방공조학회가 주관하는 AHR 엑스포는 매년 1800여개 글로벌 업체가 참가해 최신 제품과 기술을 선보이는 자리다.

삼성전자는 이번 전시회에서 350㎡(약 100평) 규모의 전시 공간을 마련하고, ‘더 나은 일상의 구현(Enabling Better Living)’을 주제로 다양한 공조 제품을 선보였다.

주요 전시 제품은 ▷북미에서 많이 사용하는 가정용 유니터리(Unitary)에 인버터 기술을 적용한 ‘하이렉스 R454B’ 실외기 ▷다양한 기후 환경에서 고효율 난방·급탕을 제공하는 히트펌프 방식의 가정용 EHS 제품 ‘모노 R32’ 라인업 ▷인공지능(AI)으로 주변 환경을 학습해 최적화된 설루션을 제공하는 대용량 시스템에어컨 ‘DVM S2+’ ▷비스포크 AI 무풍 에어컨 등이다.

‘하이렉스 R454B’는 기존 R410A 냉매보다 지구온난화지수(GWP)를 약 78% 낮춘 R454B 냉매를 사용한다. ‘모노 R32 HT 콰이어트’와 ‘DVM S2+’에는 R410 냉매보다 GWP가 약 68% 낮은 R32 냉매가 적용됐다.

삼성전자는 주거 공간∙오피스∙상업용 빌딩의 기기를 통합 관리하고 에너지도 절감할 수 있는 AI 기반 B2B 설루션 ‘스마트싱스 프로’ 체험 공간도 마련했다.

사용자들은 ‘스마트싱스 프로’를 활용해 여러 공간에 설치된 기기들을 원격 제어할 수 있으며 제품에 이상이 생겼거나 성능이 저하될 경우 유지보수 방법·점검·정비 등을 체계적으로 안내 받아 빠르게 조치할 수 있다.

삼성전자는 실제 가정집처럼 꾸며진 공간에서 ‘스마트싱스’ 기반으로 연결된 가전들이 제공하는 편의 기능을 체험할 수 있는 전시 공간도 마련했다.

한편, 삼성전자는 2024년 미국 공조업체 레녹스와 합작법인을 설립해 북미 공조 시장을 적극 공략하고 있다. 작년에는 유럽 최대 공조기기 업체 플랙트그룹을 인수하며 사업 경쟁력을 강화했다.

플랙트는 글로벌 초대형 AI 인프라 구축 프로젝트인 ‘스타게이트’에 참여하며 글로벌 시장에서 영향력을 확대해 가고 있다.

삼성전자는 고효율·고성능 공조 설루션 개발을 위해 스웨덴과 일본 등 세계 각지의 다양한 환경에서 테스트 랩을 운영 중이다.

임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 “이번 전시에서 개별 공조 제품의 성능은 물론 AI와 연결성을 기반으로 한 강력한 냉난방, 효율적인 에너지 관리 기능을 실제 환경처럼 꾸며진 공간에서 체험해볼 수 있다“며 ”다양한 공간의 형태와 목적에 따라 최적화된 공조 혁신을 통해 글로벌 냉난방공조 시장에서의 리더십을 강화해나갈 것“이라고 말했다.