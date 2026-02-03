10만 원 이상 해외 결제 시 2만 하나머니 제공 3천원 추가 시 ‘가족 로밍’…설 연휴 가족 여행 최적 T 기내 와이파이 할인, 클럽T로밍 등 부가 혜택 강화

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤은 하나카드와의 제휴를 통해 T로밍과 ‘트래블GO 체크카드’ 이용 고객을 위한 특별 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

특별 프로모션은 바로(baro) 요금제에 가입하고 해외에서 하나카드 ‘트래블GO 체크카드’로 10만원 이상 결제한 고객에게, 현금처럼 사용할 수 있는 2만 하나머니(1인 1회)를 다음 달 말 지급하는 것이 골자다. 프로모션은 오는 3월 31일까지 진행된다.

트래블GO 체크카드는 하나금융그룹이 ‘비자’와 제휴해 출시한 여행 특화 체크카드다. 모바일 앱으로 전 세계 어디서나 24시간 실시간 환전 및 해외 결제가 가능하다.

프로모션 참여는 T월드 혹은 하나페이 앱 내 이벤트 배너 접속 뒤 ‘이벤트 참여하기’를 누르면 된다. 이후 해외에서 바로 요금제 이용 중 이벤트 페이지의 ‘T로밍 미션’ 버튼을 누른 시점부터 실적이 산정된다.

SKT는 특별 프로모션이 설 연휴 기간 중 해외여행을 떠나는 고객들에게 유용할 것으로 기대하고 있다.

특히 가족 여행객은 바로 요금제에 3000원만 추가하면 최대 5명까지 데이터를 나눠 쓸 수 있는 ‘가족 로밍’을 이용할 수 있다. 예를 들어 4인 가족이 ‘바로 6㎇(3만9000원)’ 요금제와 가족 로밍을 함께 이용하고, 2만 하나머니 혜택까지 받으면 체감 비용은 인당 약 5500원 수준까지 낮아진다는 게 SKT 설명이다.

아울러 SKT는 바로 요금제 이용 고객을 위한 부가 혜택도 강화하고 있다. 우선 출국 직후 비행기 안에서부터 끊김이 없는 통신 서비스를 이용할 수 있도록, T 기내 와이파이 서비스(대한항공·루프트한자·에어캐나다·에티하드) 20% 할인 혹은 무료 이용 혜택을 오는 3월 31일까지 연장한다.

또 ‘클럽T로밍’을 통해 공항 버스·라운지 및 현지 맛집 할인은 물론, 귀국 후 국내에서 사용할 수 있는 당근머니·다이소 할인권(각 5000원 상당, 택 1) 등 총 5만원 상당의 혜택이 제공된다.

윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 “여행 성수기를 맞아 해외로 떠나는 고객들이 통신과 결제에서 혜택을 누릴 수 있도록 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 고객들이 해외에서 부담 없이 통신 서비스를 이용할 수 있도록 T로밍을 지속 고도화하겠다”고 밝혔다.