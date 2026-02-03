‘롯데 투어리스트 멤버십 카드’ 인기 본점 외국인 고객 매출, 작년 40%↑

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데백화점은 외국인 고객 전용 ‘롯데 투어리스트 멤버십 카드’가 출시 두 달여 만에 2만5000건 이상 발급됐다고 3일 밝혔다.

지난해 12월 출시된 롯데 투어리스트 멤버십 카드는 본점을 방문한 외국인 고객에게 발급된다. 롯데백화점 본점 5% 할인과 롯데면세점·세븐일레븐 10% 할인, 롯데마트 7% 할인 혜택 등을 제공한다. 엘포인트 적립 및 사용도 가능해 외국인 고객들이 롯데 계열사를 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

롯데월드타워, 남산, 경복궁을 자개로 표현한 카드 디자인은 ‘K-굿즈’로 입소문을 타고 있다.

롯데백화점은 엘포인트 기반의 외국인 전용 ‘롯데 멤버십 카드’를 중심으로 계열사 간 혜택을 지속 확대할 계획이다. 본점이 있는 명동 지역 뷰티 업계와의 협업을 통해 관련 마케팅도 한층 정교화할 방침이다.

본점은 단발성 이벤트보다 ‘상시 혜택’ 강화에 초점을 맞춘 전략을 이어가고 있다. 우선 외국인 고객을 대상으로 한 롯데상품권 증정 프로모션을 상시 운영 중이다. 본점 전 매장에 약 400대의 ‘즉시 환급기’를 설치해 결제 이후 매장에서 곧바로 세금 환급이 가능한 원스톱 쇼핑 환경을 구축했다.

롯데백화점 본점의 지난해 외국인 고객 매출은 40% 신장했다. 최근 3년간 외국인 매출은 연평균 35%의 성장세를 보였다. 지난해 기준 외국인 고객 매출 비중은 전체 매출의 약 25%까지 확대됐다.

외국인 고객의 국적 구성도 다양해지고 있다. 2020년 약 7% 수준이었던 미국·유럽 국적 고객 비중은 지난해 14%로 두 배 늘었다. 같은 기간 동남아 국적 고객 비중은 5.5%에서 15%까지 증가했다.

강우진 롯데백화점 본점장은 “쇼핑을 넘어 문화·관광 전반에서 K-콘텐츠를 경험할 수 있도록 고객 편의와 혜택을 지속 확대해 국내 최대 복합 쇼핑타운으로 위상을 공고히 하겠다”고 말했다.