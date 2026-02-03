2일 코스피에서 사상 최대 규모의 공방전이 벌어졌다. 개인이 역대 최대 규모의 일일 순매수(4조5874억원)을 기록했지만, 이보다 더 거센 외국인과 기관의 동반 매도에 지수가 급락했다. 이른바 ‘프로’인 외인과 기관은 왜 투매를 했을까? 키워드는 케빈 워시 연방준비제도(Federal Reserve) 의장 후보 지명자다. 정리하면 금리 보다 ‘돈줄’이 더 무섭기 때문이다. 시장은 이렇게 보고 있는 듯하다.

√ 워시가 의장이 되면 트럼프 뜻대로 호락호락 기준금리를 내리지는 않아. 정치가 연준을 흔들어 달러 신뢰가 크게 떨어지는 일은 없을 거야.

√ 워시는 ‘과잉 유동성 흡수’가 필요하다고 얘기해왔지. 연준이 보유 국채를 내다팔거나, 만기분을 다시 사지 않는 방식으로 양적긴축(QT)을 밀어붙이면 어쩌지? 연준이 시중 유동성을 빨아들이면 자산의 표시 가격이 흔들리는 건 아닐까. 주식·부동산·크레딧 등 위험자산이 아마 먼저 반응할 거야.

여기서 의문이 든다. 기준금리는 완화적으로 가져가되, 유동성은 흡수한다는 조합은 상충돼 보인다. 금리 인하가 경기 방어 신호라면 QT는 경기에 부담을 주는 유동성 조임 신호다. 두 신호가 동시에 나오면 과연 시장은 어떻게 될까? 예측이 어려운 불확실성 상황에서는 안전이 제일이다. 그 동안 자산 가격이 많이 올랐다면 일단 팔고 차익을 실현하는 게 상책이다. 2일 코스피에서 외인·기관의 움직임이다.

도대체 워시는 무슨 생각일까. 이력을 살펴보자. 그는 2011년 정부가 발행하는 국채를 대규모로 사들이는 양적완화(QE)를 공개적으로 비판한 뒤 연준 이사직을 사임했다. 연준을 떠난 그가 선택한 자리는 스탠리 드러켄밀러가 설립한 듀케인 패밀리오피스(Duquesne Family Office)의 파트너다.

드러켄밀러는 전설적인 투자자다. 워시에 상당한 영향력을 미칠 만한 실력자다. 특히 달러에 대한 높은 신뢰는 글로벌 매크로(Macro) 전략이 주무기인 드러켄밀러에게 의미가 크다. 그는 코로나19 대응 과정에서 팽창한 연준의 대차대조표가 시장을 ‘너무 편하게’ 만들었고, 그 결과 자산가격 왜곡과 신뢰 훼손이 나타날 수 있다고 경고해왔다. 워시는 드러켄밀러와 14년 이상 함께 했다. 시장이 워시를 ‘QT맨’으로 보는 이유다.

여기서 또 한 사람이 등장한다. 조지 소로스의 퀀텀 펀드(Quantum Fund)에서 드러켄밀러와 함께 일한 스콧 베센트 재무장관이다. 워시는 트럼프 2기 행정부에서 재무부 장관 후보에 올랐지만 낙점 받은 것은 베센트였다. 복수의 보도에 따르면 트럼프는 베센트에게 제롬 파월 후임 연준 의장직을 제의한 것으로 알려졌지만, 베센트는 이를 사양하는 대신 워시를 추천했다. 드러켄밀러, 베센트, 워시는 ‘삼각 편대’로 묶인다.

그런데 의문이 든다. QT를 하면(혹은 QT 기대가 커지면) 장기금리 상승 압력이 높아지고, 이는 미국 정부의 국채 이자 부담으로 이어질 수 있다. 워시가 베센트와 생각이 다른 걸까? 몇 가지 사실을 살펴보자.

√ 연준이 국채를 내다파는 것만 QT는 아니야. 더 사지 않는 것도 포함되지. 일단 방향이 ‘축소’로 정해지는 순간 시장은 먼저 긴장하게 돼.

√ 미국 금융당국은 2026년 4월부터 은행들이 국채를 더 원활하게 보유할 수 있도록 자본 규제를 손봤어. 이제는 은행들은 QT 과정에서 시장에 나오는 장기 국채를 사줄 ‘완충재’가 될 만하지.

√ 베센트는 재정을 조달하는데 장기채보다 단기채 비중을 더 높일 필요가 있다는 취지의 발언을 여러 차례 했어. 단기채는 기준금리 영향을 직접 받지. 워시가 기준금리를 내리면 단기국채 발행 비용도 낮아지지.

스콧 베센트, 스탠리 드러켄밀러, 케빈 워시

결국 시장이 그리는 시나리오를 정리하면 이렇다.

“연준은 QT로 과잉 유동성을 거둬 자산가격을 다잡고(혹은 그렇게 할 수 있다고 경고하고), 재무부는 단기물 중심으로 조달비용을 관리한다.” 서로 다른 목표처럼 보이지만, 결국 ‘달러 신뢰’라는 같은 방향이다.

여기에 또 하나의 변수가 있다. 달러 스테이블코인(stablecoin)이다. 스테이블코인은 ‘달러를 담보로 찍는 디지털 현금’이다. 가격 변동의 거의 없는 가장 안정적인 자산, 미국의 단기 국채가 필요하다.

√ 스테이블코인은 이미 존재하지만 아무래도 내년부터는 규제 틀 안에서 더 많이 발행될 가능성이 높겠지. 제도권 발행이 커지면 준비자산으로 가격이 안정적인 단기 국채 수요가 구조적으로 나겠지. 미국 정부가 단기 국채를 더 발행해도 받아줄 ‘저수지’가 커지는 셈이지. 단기 국채로 재정을 조달하겠다는 베센트의 생각이 적중할 지도 몰라

√ 달러 스테이블코인이 미국을 넘어 글로벌 시장에서 널리 통용되면 달러의 위상은 더 강해질거야. 각국이 달러 자산으로 국부를 보관할 이유가 커지면, 장기국채 수요로 이어지지 않을까. 이렇게만 되면 장기금리 하락 요인이 될 만하지.

물론 드러켄밀러, 베센트, 워시의 구상이 그대로 굴러갈지는 확신할 수 없다. 금리를 내리면 인플레이션이 다시 꿈틀거릴 수 있고, QT를 밀어붙이면 장기금리가 튀어 기업과 가계의 이자 부담이 먼저 비명을 지를 수도 있다. 만기를 짧게 돌리면 재정은 금리 변동에 더 취약해진다. 워시의 생각에 연준 내부가 어디까지 동의할 지도 변수다.

2일의 ‘투매’를 펀더멘털에 대한 의심이라고 단정할 근거는 별로 없다. 이 보다는 금리와 유동성 상황이 달라졌을 때 자산가격이 수준이 달라질 수 있다는 불안이 반영된 결과로 볼 만하다. 트럼프 대통령의 행보는 여전히 미국과 달러에 대한 믿음을 의심케 한다. 워시 후보자가 어떤 통화정책을 펼칠지는 의회 인준 청문회 과정을 지켜봐야할 듯하다. 달러 스테이블코인에 대응한 각국의 대응도 변수다. 자산가격 수준이 높아진 만큼 불안도 크겠지만, 시장의 펀더멘털이 흔들린다고 단정하기는 아직 이르다.