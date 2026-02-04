[헤럴드경제=박연수 기자] 현대백화점이 올해 설을 맞아 한우 선물세트를 역대 최대 물량으로 준비했다. 총 10만 세트로, 프리미엄부터 구이용·소포장 세트까지 품목 수 역시 최대 규모다.

초고급 한우 선물 수요가 증가한다는 점을 고려해 최고급 상품군을 강화했다. 1++등급 한우 중에서도 마블링 최고 등급만 담은 ‘현대명품 한우 넘버나인’과 ‘현대명품 한우 프리미엄’이 대표 상품이다.

구이용 한우 세트도 확대했다. 등심을 부위별로 세분화하고, 희소성이 높은 특수부위 세트를 선보인다. 살치살(0.2㎏), 새우살(0.2㎏), 등심 로스(0.8㎏)로 구성된 ‘현대 한우 구이모둠 매(梅)’, 한우 갈비 5~7번대를 구이용으로 손질한 ‘한우 구이 갈비 세트 매(梅)’ 등이 있다. 소포장 선물세트는 기본 포장 단위를 450g에서 200g으로 줄이고, 전년 대비 약 30% 늘린 6만 세트를 마련했다.

지속 가능한 축산 환경에서 사육한 친환경 한우 선물세트도 선보인다. 올해 새롭게 선보이는 제주 ‘성이시돌 목장 유기농 한우세트’(25만원)를 비롯해 전남 해남의 ‘만희·현우 동물복지 유기농 한우 세트’(36만원) 등 이색 상품을 한정 판매한다. 특히 현대백화점은 모든 정육 선물세트에 ‘산소치환 포장(MAP)’ 방식을 적용해 최적의 신선도를 유지하고 있다.

현대백화점 관계자는 “설 명절을 맞아 감사의 마음을 전하기 위한 고객의 마음을 온전히 전할 수 있도록, 선물세트 준비부터 주문·배송까지 전 과정에서 위생과 신선도 관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.