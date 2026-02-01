[헤럴드경제=고승희 기자 ] 방탄소년단에게 10번째 8억뷰 뮤직비디오가 생겼다. ‘세이브 미’도 성공적으로 8억뷰에 안착한 것이다.

1일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단이 지난 2016년 5월 발매한 스페셜 앨범 ‘화양연화 영 포에버(Young Forever)’의 수록곡 ‘세이브 미(Save ME)’ 뮤직비디오가 1일 오전 2시 2분경 유튜브 조회 수 8억 회를 돌파했다.

이 곡은 발매 약 9년 9개월이 지난 앨범의 수록곡이지만, 지금도 회자되고 있다. ‘세이브 미’는 트로피컬 하우스(Tropical house)와 퓨처 베이스(Future bass) 요소가 결합된 곡이다. 방탄소년단의 감성적인 목소리와 청량한 사운드가 특히 돋보인다.

뮤직비디오는 원테이크 기법으로 촬영돼 일곱 멤버의 퍼포먼스에 온전히 집중할 수 있도록 연출됐다. 낮게 깔린 구름과 거센 바람을 배경으로 노래하는 방탄소년단의 모습은 곡이 지닌 서정적인 분위기를 한층 끌어올린다.

방탄소년단은 오는 3월 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG’)을 발매한다. 총 14개 트랙이 수록된 이번 앨범은 팀의 정체성과 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 담았다.