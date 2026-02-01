[헤럴드경제=민성기 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 앞둔 쇼트트랙 대표팀이 결전지에서 심석희(서울시청)의 생일을 축하하며 ‘하나의 팀’으로 뭉쳤다.

대한체육회는 1일(한국시간) “이탈리아에서 쇼트트랙 여자 대표팀의 심석희 생일을 축하했다”면서 “심석희의 생일은 1월 30일이지만 밀라노 출국과 선수촌 입촌 준비 등으로 1월 31일에 축하 행사가 진행됐다”고 밝혔다.

이수경 선수단장과 김택수 부단장 등 대한체육회 임원들과 최민정, 김길리(이상 성남시청), 황대헌(강원도청), 임종언(고양시청) 등 쇼트트랙 대표팀 동료들은 케이크와 인형을 준비해 심석희를 축하하고 기념사진을 찍었다.

가장 주목할 점은 최민정도 동료들과 함께 자리해 축하했다는 것이다.

최민정은 2022년 큰 아픔을 겪었다. 당시 불거진 2018 평창 동계 올림픽 고의 충돌 피해 의혹으로 마음에 큰 상처를 입어 대표팀 선배 심석희와 관계가 틀어졌다.

두 선수는 대표팀 생활을 이어갔으나 계주에서 직접 접촉하지 않았다. 쇼트트랙 계주는 체격이 좋은 선수가 가벼운 선수를 밀어줘야 경기력이 극대화하지만, 한국 여자대표팀은 이런 작전을 펼칠 수 없게 되자 국제대회 경쟁력이 떨어졌다.

최민정은 2025-2026시즌을 앞두고 마음의 상처를 덮기로 했고, 두 선수는 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 월드투어부터 힘을 합쳤다.

심석희가 최민정을 밀어주면서 경기력을 끌어올렸다.

최민정은 지난해 12월 연합뉴스와 인터뷰에서 이와 관련한 질문에 “난 대표팀의 일원이고 선수로서 내 역할에 최선을 다하는 게 맞는다고 생각했다”고 밝혔다.

‘원팀’이 된 쇼트트랙 여자 대표팀은 이번 대회 여자 3,000ｍ 계주에서 금메달 획득에 도전한다.

여자 대표팀은 2018 평창 대회 계주에서 우승했으나 2022 베이징 대회 때는 은메달을 목에 걸었다.

2014 소치 대회, 평창 대회에 이어 세 번째 올림픽 무대를 밟는 심석희는 출국 전 “소치 올림픽 여자 계주에서 모든 선수가 한마음으로 경기에 임했던 것이 기억난다”며 “이번 대회에서도 최선을 다하겠다”고 했다.