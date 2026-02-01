[헤럴드경제 = 서병기선임기자]SBS 금토드라마 ‘모범택시3’(극본 오상호 연출 강보승)이 인기리에 종영했다. 시즌2 이후 2년 만에 돌아온 ‘모범택시3’는 한 편의 영화 같은 연출과 더욱 끈끈해진 ‘무지개 다크히어로즈’의 캐릭터 플레이, 시즌을 잇는 탄탄한 세계관, 그리고 역대급 빌런 라인업으로 뜨거운 호평을 이끌어냈다. 그 중심에 김도기를 연기한 배우 이제훈이 있다.

‘모범택시3’는 베일에 가려진 택시회사 무지개운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 이제훈과 서울 강남에 있는 카페에서 인터뷰를 했다.

-시즌3는 강력한 빌런들이 나온 것 같았다.

▶모범택시가 보여준 에피3는 1, 2와 크게 다르지 않다. 시청자에게 차별점을 주는 것을 고민했다.

무지개운수가 해오던 방식이 단순하게 보일 수도 있어, 피해자분들을 조명하는 스토리와 함께 빌런의 활약이 중요하게 다가왔다. 빌런은 최적화한 배우를 모시길 바랬는데, 제작진이 원하는 배우분들이 모두 다 응해주었다. 시즌3가 관심을 더 크게 받을 수 있었던 건 에피소드를 위해 강렬한 색깔까지 보여주며 연기해준 배우들이 있어 가능했다.

-기억에 남는 부캐는?

▶시즌1, 2에도 부캐 캐릭터가 쉽지 않았지만, 이번에는 대본을 보고 웃음기가 사라졌다. 일본어도 잘하고 액션에도 능해야 했다. 3주 가량 일본 로케이션을 정신없이 해냈다. 언어적인 한계를 걱정했지만 최선을 다했다. 한국에서는 중고차 에피소드의 빌런인 차병진(윤시윤) 캐릭터가 강렬하게 느껴졌다.

새로움을 찾는 과정에서 ‘호구도기’를 찾는 순간까지 고민하고 망설이기도 했지만, 용기를 가지고 밀어붙인 캐릭터다. 김도기가 K팝 걸그룹의 매니저를 하고 인기가요 무대까지 섰는데, 무대에서 춤추는 건 마지막이라고 생각하고 부족해도 도전을 했다.

그 속에서 걸그룹이라는 꿈을 위해 젊은 시절 피땀을 흘렸지만, 좋지 않은 어른들의 선택에 의해 그들의 꿈이 악용되고, 묻힐 수 있음을 보여줄 수 있었다.

에피소드의 아이디어는 오상호 작가가 만들어냈고, 배우들은 작가가 주는 예피소드, 부캐 플레이를 잘 해내려고 노력하는 현장을 목격했다.

-12.3 비상계엄과 연관된 마지막 에피소드에 대해서는

▶12월 3일 비상계엄은 짧은 기간인데 큰 여파가 생긴 사건이다. 통제되지 않는 권력의 위험에 대한 이야기다. 최종화 에피소드는 군부대를 배경으로 한 복수 대행 서비스로 풀었는데, 오상호 작가가 권력이 어떻게 심어질 때 위험한 것이며 어떻게 무너지는지를 보여주고싶어 하는지를 느꼈다.

-2025년 연말 SBS 연기대상에서 이제훈 씨는 ‘모범택시’ 김도기 역으로 그 전해에 이어 두 번째 대상을 거머쥐며, 명실상부한 ‘국민 히어로 드라마’ 등극을 알린 바 있다. 소감은?

▶감개무량과 감사함이 큰 보상으로 왔다. 시즌2에 이어 시즌3에도 대상을 받았는데, 혼자 하는 건 없다. 나도 나름 고민했지만, 디렉션을 해주지 않으면 쓸모없는 사람이다. 모두 각 파프의 한사람 한사람으로 존중하며, 소중함을 느끼고 있다.

-이제훈 씨가 김도기라는 캐릭터로 고정되는 것에 대한 우려는 없는가?

▶‘모범택시’의 대표 캐릭터가 기분 좋고 영광스럽다. 배우로서 이미지가 고정될 수 있다는 걱정은 모든 배우의 숙명이다. 저는 앞으로 배우로 살아갈 시간이 더 길다. ‘모범택시’와는 또 다른 작품도 만나고싶다. 기시감이 든다면 슬픈 일이겠지만. “저런 것도 할 줄 아네” 하면 기쁠 것이다. 더 많은 노력을 할 것이다.

-‘모범택시’의 사적 복수가 인기가 많다는 것은 왜일까?

▶동시대의 생각이 ‘모범택시’에도 녹아들어갔다. 기획 자체도 사적 복수는 현실에서 이뤄지지 않지만, 수없이 많은 피해자가 나온다는 뜻이다. 허구인 드라마를 통해 이렇게 됐으면 하는 상상, 그런 것들이 드라마를 통해 구현됐을 때 카타르시스를 느끼는 것이라고 생각한다.

피해자와 생존자들이 우리 주위에 있을 텐데, 그 분들을 기억해야 한다. 유사 사건이 반복되지 않도록 하기 위해서라도.

시즌2의 캄보디아 에피소드는 실제로 너무 비슷하게 펼쳐져 가슴이 아팠다. 드라마로서는 한계지만, 그럼에도 우리는 이 일을 멈추면 안된다. 주위 사람들에게 우리에게 일어난 이야기임을 끊임없이 알려야 한다.

-‘모범택시’속 악행들에 대해 좀 더 생각해본다면.

▶악행들이 코믹하게 진행되기도 한다. 하지만 우리에게 일어날 수 있는 일이라는 위기상황을 피력해야 한다. 정보를 악용하는 부분에 대해 끊임없이 문제를 제기하고 경각심을 가지게 해야한다. 범죄에 대한 사적 제제가 이뤄지지 않기 때문에 ‘모범택시’ 같은 드라마가 탄생하게 된 것이다. 사적 부분의 법리에 대한 판단도 김도기가 하게 된다.

-고난도 액션이 많은데?

▶권기덕 무술감독과 5년간 함께 했다. 제 액션의 장점을 다 파악하신다. 나도 액션 시퀀스를 완벽하게 하길 원한다. 액션장면은 여러 차례 테이크를 하기 어려운데, 척하면 착하고 받아준다. 저는 차별화된 액션을 선보이고싶다. 도기의 도가니가 버틸 때까지는.

-‘모범택시’ 시즌4 애기는?

▶아직 못들어봤다. 시즌3의 마지막 촬영을 무지개 택시 회사에서 했는데, 끝나고도 스태프들이 돌아가지 않고 한참동안 서성거렸다.

-연기자로서 제법 연차가 쌓이고 있다.

▶연기자로서 좀 더 유연해지고 싶다. 해야될 일들이 많다. 타이틀 롤을 맡는 건 힘을 불어넣어주는 부분이고 벅찬 순간이지만 영향을 미치는 부분이 커진다는 게 연차 지나면서 느껴진다. 신인들도 계속 등장하는데, 그들이 날 바라보는 순간, 함께 하고 싶은 생각을 가질 수 있도록 내가 잘 이끌어줘야 할 것이다.

-선한 영향력을 주는 배우가 되고 싶은 듯한데.

▶그렇다. 어렸을 때 본 영화가 감동과 메시지를 준 걸 떠올리게 된다. 이건 앞으로의 선택에 의식적이건 무의식적이건 영향을 미칠 듯 하다. 하지만 사고가 틀에 박히는 게 아니라 자유롭게 과감히 탈피하는 작품도 하고싶다. 사이코패스 같은 극악물, 개그 캐릭터, 사랑 이야기도 할 수 있는 배우. 한가지로 정의되지 않는 배우가 되고싶다.

-개인적으로 소속사를 운영하고 있는데

▶회사 운영은 6년차다. 쉽지 않다. 5년전 출발때와 다른 점이 많더라. 고정비가 크게 늘어났다.

요즘 배우 매니지먼트업이 문을 많이 닫고 있고, 종합 엔터테인먼트사도 매니지먼트 본부를 접는 단계다. 헤쳐나가야 될 일들이 많다.

운 좋게 쉬지 않고 활동해 회사 유지가 가능했다. 계속 회사를 유지하고싶지만 미래지향적인 회사가 되려면, 내가 활동을 안해도 돌아가는 회사여야 한다. 그게 가장 큰 숙제다. 매니저와 직원들이 아직 떠난 사람이 없다. 함께 한 사람이 계속 하고 있다.