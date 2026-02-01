[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 급증하는 방한 외국인 관광 수요에 선제적으로 대응하고 외국인 관광객의 체류 확대와 지역경제 활성화를 위해 ‘2026년 외국인 단체관광객 유치 인센티브 지원사업’을 본격 추진한다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 종합여행업으로 등록된 인바운드 여행사를 대상으로 숙박을 포함한 단체 관광상품, 대구공항 출·도착 전세기 관광상품, 산업시찰·포상관광 등 특수목적 관광상품을 중심으로 인센티브를 지원한다.

단체 관광상품은 1박 이상 체류를 조건으로 해 관광지 방문은 물론 숙박·식음·쇼핑 등 지역 내 소비를 촉진하고 지역 소상공인과 관광업계 전반에 도움이 되도록 설계했다.

전세기 관광상품은 대구공항 출·도착 전세기 유치를 통해 대규모 외국인 단체 관광객을 안정적으로 확보하는 데 초점을 맞췄다.

특수목적 관광상품은 산업시찰·포상관광 등 고부가가치 관광 수요를 적극 유치해 관광의 질적 수준을 높이는 데 중점을 뒀다.

최근 소규모·다목적화화는 여행 트렌드를 반영해 지원 기준을 완화하고 만찬비·차량비 등 현장 활용도가 높은 항목을 중심으로 지원 내용을 개선했다.

세부 기준과 신청 방법은 대구문화예술진흥원 대구관광 B2B 정보교류 사이트에서 확인할 수 있다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 “이번 사업은 외국인 관광객이 대구를 지속적으로 찾도록 만드는 기반을 구축하는 데 중점을 두고 있다”며 “체류형·고부가가치 관광을 중심으로 대구 관광 경쟁력을 꾸준히 높여 나가겠다”고 말했다.