[헤럴드경제=박혜림 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사를 주인공으로 한 다큐멘터리 영화 ‘멜라니아’가 ‘마가(MAGA·Make America Great Again)’ 진영 등의 결집에 힘입어 북미 개봉 직후 흥행을 이어가고 있다.

1일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 ‘멜라니아’의 개봉 첫 주말 티켓 판매액이 미국과 캐나다에서 약 810만 달러(약 118억 원)에 달할 것으로 집계됐다.

이는 콘서트 영화를 제외한 다큐멘터리 장르에서 14년 만에 나온 최고 기록이다. 당초 업계의 예상치였던 500만 달러를 상회하는 수치다.

관객 구성에서 살펴보면 뚜렷한 정치적·지역적 특징이 나타났다. 첫 주말 수익의 53%가 공화당 우세 지역인 플로리다, 텍사스, 애리조나 등에서 발생했다. 시골 지역 극장 비중도 46%로 일반적인 영화 대비 높았다.

성별로는 여성이 72%를 차지했으며, 55세 이상 중·장년층이 주를 이뤘다. 특히 ‘MAGA’ 진영의 결집이 흥행을 뒷받침한 것으로 분석된다.

영화는 지난해 1월 트럼프 대통령의 2기 취임식을 앞둔 멜라니아 여사의 20일간의 일정을 담고 있다. 시사회에는 피트 헤그세스 국방부 장관, 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관 등 트럼프 행정부 핵심 인사들이 참석하며 힘을 실었다.

평가는 극단적으로 엇갈렸다. 일부 관객은 “우아하고 유익한 완성도”라고 호평했으나, 비평가들의 시선은 냉담했다. 할리우드 매체 버라이어티는 “치밀하게 연출된 홍보물(인포모셜)”이라고 지적했고, 영국 텔레그래프는 칼럼을 통해 “랄프로렌을 곁들인 두 시간짜리 북한식 프로파간다(선전물)”라고 비판했다.

한편 이번 영화의 판권과 홍보와 관련해, 7500만 달러(약 1089억 원)를 투자한 아마존에 대한 논란도 제기됐다. 시장에서는 아마존 창업자 제프 베이조스가 차기 정부와의 관계를 고려해 트럼프 일가에 제공한 ‘호의’가 아니냐는 시선이 지배적이다.