[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 산불재난 국가위기경보가 ‘경계’ 단계로 격상됨에 따라 창원시 의창구 북면 일대를 찾아 산불 대응 태세를 긴급 점검했다고 1일 밝혔다.

도는 전날 31일 휴일 산불 대응 역량을 집중적으로 확인하고, 현장 진화 인력과 장비의 즉각 출동 체계를 점검하기 위해 마련됐다.

먼저 구룡산 입산통제구역의 안내문 설치 여부와 산림 내 위험요인 관리 실태를 확인했다. 이어 산림재난대응단 북면 대기소를 방문해 전문진화대원의 비상 대기 상태와 진화 장비 운용 현황을 면밀히 살폈다.

현장 중심의 예방 활동도 병행했다. 점검반은 산림 인접지 화목보일러 사용 농가를 직접 방문해 화기 취급 실태를 점검하고, 부주의로 인한 산불 발생 위험성을 경고했다.

이재철 경남도 환경산림국장은 “건조한 날씨에 강풍이 겹쳐 작은 불씨가 대형 산불로 확산될 위험이 매우 큰 엄중한 상황”이라며 “도민들께서는 영농부산물 소각 금지 등 산불 예방 수칙을 철저히 준수해달라”고 당부했다.

경남도는 봄철 산불조심기간 동안 산불 취약지역을 중심으로 지속적인 현장 점검을 이어갈 계획이다. 특히 점검 과정에서 확인된 미흡 사항은 현장에서 즉시 보완해 산불 방어막에 빈틈이 없도록 할 방침이다.