[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군이 지난 30일 지역 대표 축산 브랜드인 ‘예천한우’ 유통 구조 개선 등을 위해 조성한 ‘예천한우 특화센터’가 준공식을 열고 본격 가동에 들어갔다.

이날 준공식에는 김학동 예천군수를 비롯해 강영구 예천군의회 의장 및 군의원, 도기욱 경북도의원, 전국한우협회 예천군지부 심헌보 지부장 등 100여명이 참석했다.

예천한우 특화센터는 예천군 예천읍 동본리 일원에 부지 1813㎡, 연면적 2727㎡ 규모로 조성됐다.

시설 구성은 1층에는 식육 포장 처리장과 냉장·냉동창고 등 핵심 유통시설이 들어섰다. 2층과 옥상층에는 주차 공간을 확보해 주민과 상설시장 이용객에게 무료 개방할 예정이다.

특히 HACCP 기준을 고려한 공간 설계를 통해 위생과 안전을 최우선으로 하는 유통 환경을 조성할 방침이다.

예천군은 이번 특화센터를 통해 한우 유통 구조를 하나의 거점으로 모으고, 생산부터 유통까지 과정을 단순화·체계화해 예천한우를 전국 단위로 안정적으로 공급할 수 있는 유통 기반을 마련할 계획이다.

유통 단계 축소로 예천한우 가격 경쟁력을 강화해 전국 소비자가 안정적으로 접하고 신뢰할 수 있는 한우 브랜드 이미지도 확립할 예정이다.

한우 사육 농가는 안정적인 수급처를 통해 출하 시기와 가격 변동에 따른 부담을 덜고 예측 가능한 유통 환경 속에서 사육에 전념할 수 있는 경영 기반을 마련할 것으로 기대된다.

예천군 관계자는 “예천한우 특화센터를 통해 예천한우 품질 경쟁력을 높이고 브랜드 가치를 한 단계 끌어올려 전국 소비자가 신뢰하는 대표 한우 브랜드로 확립해 나가겠다”고 말했다.