[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]‘한국연극협회 문경지부 지부장 취임식 및 창립공연’이 지난 30일 문경미디어아트홀에서 개최됐다.

이번 행사는 한국연극협회 문경지부의 공식 출범을 알리고 지역 연극문화의 새로운 출발을 시민들과 함께 나누기 위해 마련됐다.

내빈 및 지역 연극인, 시민 등 100여명이 참석한 가운데 경과보고 및 지부장 취임식, 연극공연(늘근 도둑 이야기) 순으로 진행됐다.

한국연극협회 문경지부는 남우성 지부장을 중심으로 지역 연극인들이 뜻을 모아 창립됐으며 앞으로 공연과 창작 활동, 시민 참여형 연극 프로그램 등을 통해 지역 문화예술의 저변 확대에 힘쓸 계획이다.

남우성 한국연극협회 문경지부장은 “문경지부 창립은 지역 연극인들의 오랜 염원이자 새로운 출발점”이라며 “연극을 통해 시민과 소통하고 문경 연극의 기반을 차근차근 다져 나가겠다”고 말했다.

신현국 문경시장은 “연극은 시민의 삶과 가까이에서 공감과 이야기를 나누는 예술“이라며 ”이번 한국연극협회 문경지부 창립을 계기로 문경이 예향으로서의 문화적 깊이를 더욱 키워 나가길 기대한다”고 밝혔다.