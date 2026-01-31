[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 지난 26일 본관 2층 회의실에서 JB인베스트먼트와 ‘기술 기반 기업 투자 생태계 조성 및 투자 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이날 협약식에는 대구한의대 변창훈 총장, 황세진 산학협력단장, 김기근 창업지원단장, 김경 기술사업화센터장, 이강학 교수, JB인베스트먼트에서는 이구욱 대표이사와 임형주 전무 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 기관 간 협력을 통한 지역 및 대학 내 창업·투자 생태계 활성화, 기술 기반 기업 육성을 위한 펀드 조성 및 투자조합 설립 지원, 투자유치, 기술사업화, 글로벌 진출 등 스케일업 프로그램 공동 운영, 상호 관심 분야 정보 및 자료 공유 등 기술 기반 기업 성장을 위한 실질적인 협력 체계를 구축하기로 했다.

이번 협력을 통해 JB인베스트먼트의 전문적인 투자 역량과 금융 네트워크가 대학의 연구성과와 결합되면서 기술–투자–기업 성장으로 이어지는 선순환 구조가 마련될 것으로 기대된다.

특히 기술력을 보유한 창업기업들이 초기 단계를 넘어 스케일업과 후속 투자로 연계될 수 있는 실질적인 투자 플랫폼 구축이 전망된다.

변창훈 총장은 “이번 협약은 대학 기술과 전문 투자 역량이 결합해 창업기업의 성장을 가속하는 계기가 될 것“이라며 ”대구한의대는 앞으로 기술·창업·투자가 선순환하는 생태계 조성에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.