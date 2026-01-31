[헤럴드경제=박지영 기자]고(故) 이해찬 전 국무총리의 발인이 31일 엄수됐다. 지난 28일 마련된 빈소에서 치러진 장례 절차가 무사히 마무리 되고 관계자들의 애도 속에서 운구가 시작됐다.

발인은 이날 오전 6시 30분 서울대병원 장례식장에서 유족과 정계 인사 30여명이 참석한 가운데 진행됐다.

장례 기간 상주 역할을 한 김부겸 전 총리와 윤호중 행정안전부 장관은 발인식 시작 전 고인에게 먼저 마지막으로 두 번의 절을 했다.

김민석 국무총리와 우원식 국회의장, 조정식 대통령 정무특보, 민주당 정청래 대표 등도 고인의 영정에 인사했다.

발인이 시작되자 군 의장대는 고인의 영정과 이재명 대통령이 추서한 국민훈장 무궁화장을 차례로 들고 장례식장을 나섰다. 군 의장대는 태극기 관이 덮인 고인의 관을 장례식장 외부에 대기 중이던 운구 차량으로 옮겼다. 유족과 우 의장, 김 총리, 정 대표 등이 그 뒤를 따랐다.

민주당 한병도 원내대표, 추미애·김태년·김영배·한민수 의원, 윤호중·권오을 장관, 조국 대표 등은 운구 차량 앞에서 대기하고 있었다. 고인의 관을 실은 운구 차량 트렁크가 닫히자 이들은 일제히 묵념으로 고인의 가는 길을 애도했다.

발인에 이어 영결식은 이날 오전 9시 국회의원회관에서 진행된다. 그 전에 민주평화통일자문회의 사무실과 더불어민주당 당사에서 차례로 노제가 치러진다. 고인은 서초동 서울추모공원에서 화장을 마친 뒤 세종시 은하수공원에 안장된다.