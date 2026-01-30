아시안게임 동메달 뇌사 상태 장기 기증

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국장기조직기증원은 1월 14일 부산대학교병원에서 럭비 국가대표 출신 윤태일(42) 선수가 뇌사 장기기증으로 4명의 소중한 생명을 살리고, 인체 조직기증으로 백여 명 환자의 기능적 장애 회복에 희망을 선물하였다고 30일 밝혔다.

윤 선수는 1월 8일, 퇴근길에 불법 유턴 차량과 부딪친 사고로 의식을 잃고, 심정지 상태가 되었다.

병원으로 이송되어 의료진의 적극적인 치료에도 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 이후 윤 씨는 뇌사 장기기증으로 심장, 간장, 신장(양측)을 기증하여 4명의 소중한 생명을 살렸고, 인체조직도 함께 기증하였다.

윤 씨는 사고 나기 얼마 전 가족과 미국 의학 드라마를 보면서 삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살릴 수 있다면, 어디선가 살아 숨 쉴 수도 있고 남은 가족들에게 위로도 줄 수 있는 좋은 일 같다고 이야기했다.

또한, 가족들은 윤 씨가 운동장에서 뛰기 좋아하던 사람인데 기증하면 누군가는 운동장에서 뛸 수 있는 사람이 생기는 거라며 기증에 동의했다.

경북 영주시에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 윤 씨는 럭비 선수였던 6살 위 형의 운동하는 모습이 멋있어 보여 럭비 선수를 꿈꿨고, 중학교 때부터 럭비를 시작했다.

이후 연세대 럭비부로 선발되어 국가대표 럭비팀에서 활동하였고, 광저우(2010년)와 인천(2014년) 아시안 게임 남자 럭비에서 연속 2회 동메달을 획득했다. 이러한 공로로 2016년 체육 발전 유공자 체육포장을 수상했다.

윤 씨는 밝고 활동적인 성격으로 모든 생활이 딸과 럭비에 집중될 정도로 가족과 럭비를 사랑했다.

삼성중공업 럭비단이 해체되면서 삼성중공업에서 일을 시작했고, 회사 생활을 하면서 재능 기부로 한국해양대학교 럭비부 코치를 10년 넘게 활동했다. 자신의 연차를 모아 합숙 훈련을 가고, 일본 럭비를 공부하기 위해 일본어를 1년 넘게 공부하기도 했다.

윤 씨의 아내 김미진 씨는 “여보. 마지막 모습까지 멋있고 대단한 사람이었어. 가족으로 함께 한 모든 순간이 고마워. 우리가 사랑으로 키운 우리 지수 잘 돌볼 테니 걱정하지 말고 하늘에서 편히 잘 지내. 사랑해.”라고 말하며 뜨거운 눈물을 흘렸다.

가족들은 윤 씨의 장례식장에 찾아온 지인이 ‘돌아 올 수 있는데 장기를 다 꺼내줘서 못 돌아온다.’라는 말에 그저 눈물을 흘릴 수밖에 없었다. 아직도 장기기증을 살아날 가능성이 있는데 하는 것으로 오해하는 사람이 있다는 것과 누구보다도 윤 씨의 사고와 사망에 슬퍼하는 가족 앞에서 그러한 말로 상처를 주는 것에 더욱 마음 아파했다.

한국장기조직기증원 이삼열 원장은 “우리나라를 대표하는 국가대표이자, 가족을 누구보다 사랑한 아버지이자 남편이었던 윤태일 님의 기증 사연은 더 감동적이고 마음이 아픈 것 같다. 평생을 럭비에 몰두한 그 열정에 대단함을 느끼며, 그러한 사랑이 이식 수혜자에게 잘 전달되기를 한국장기조직기증원이 최선을 다하겠다”라고 말했다.