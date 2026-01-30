소비자원 ‘2025년 12월 결혼서비스 가격 동향’ 조사 강남 결혼식 비용 평균 3599만, 식대 첫 9만원 돌파

[헤럴드경제=나은정 기자] 전국 결혼식 비용이 전반적으로 안정세를 보이는 반면 서울 강남권은 꾸준히 상승해 다른 지역과의 격차가 최대 3배까지 벌어진 것으로 나타났다.

30일 한국소비자원에 따르면 ‘2025년 12월 결혼서비스 가격 동향’ 조사 결과 전국 14개 지역의 결혼서비스 전체 비용 평균은 2091만원으로 집계됐다. 이는 같은 해 10월 조사 당시 2086만원보다 0.2% 오른 수준으로, 최근 3개월간 큰 변동 없이 안정적인 흐름이다.

비용은 결혼식장 대관료를 비롯해 스튜디오 촬영, 드레스, 메이크업 등 예식에 통상 포함되는 패키지 상품 비용을 합산한 것이다.

그러나 지역별로는 비용 차이가 컸다. 서울 강남 지역의 결혼식 비용은 평균 3599만원으로, 10월 대비 2.8% 상승하며 지난 4월 조사 이후 최고치를 기록했다.

특히 강남 지역의 1인당 평균 식대는 9만원으로, 10월 8만8000원에서 2.3% 오르며 처음으로 9만원대에 진입했다. 소비자원은 상위 10% 고가 예식장의 식대가 18.3% 급등하면서 전체 중간 가격을 끌어올린 결과라고 분석했다.

반면, 경상도 지역의 결혼식 비용은 1228만원으로 전국에서 가장 낮았다. 강남권에 비해서도 3분의 1 수준이었다. 대전과 광주 지역은 일부 예식장의 할인 정책 영향으로 10월 대비 비용이 각각 4.4% 줄면서 가장 큰 하락폭을 보였다.

소비자원 관계자는 “결혼서비스 비용은 지역과 업체별로 차이가 매우 크고 옵션에 따른 추가 비용 발생 가능성이 높다”며 “계약 전 ‘참가격’ 누리집의 예상 견적 조회 기능을 통해 세부 품목별 가격을 꼼꼼히 확인해야 한다”고 말했다.